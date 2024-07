Milan, Abraham ha detto sì: cosa succede ora con Morata e Jovic. E il web si spacca

Tammy Abraham sempre più vicino al Milan: l'attaccante della Roma pare sia entusiasta della destinazione rossonera. Quali conseguenze con il già presente in squadra Jovic e l'altro obiettivo Morata? Intanto il web si divide

Per Tammy Abraham l’avventura con la Roma si starebbe per chiudere, ma l’attaccante non si allontanerà dalla Serie A. I giallorossi vogliono fare cassa e mettono un altro centravanti sul mercato, che ha trovato l’interesse da parte del Milan. Interesse molto più che concreto, con lo stesso giocatore che sarebbe persino entusiasta della destinazione.

La Roma mette sul mercato Abraham, il Milan si fa avanti

La Roma si sta rinnovando in particolare nella zona d’attacco esterni inclusi, considerando il fatto che non saranno più della partita Lukaku e Belotti. Movimenti anche nel reparto del centrocampo, dove il club ha incassato il nuovo arrivo di Enzo Le Fèe. Ma, come abbiamo detto, bisogna anche fare cassa, e quindi Abraham è destinato ad altri lidi. La Roma spera di ottenere dalla cessione dell’inglese un minimo di 30 milioni, e nonostante la cifra sostanziosa una big di Serie A sarebbe pronta a lavorare per ottenere i servigi dell’attaccante.

Il Milan, orfano di Giroud, cerca nuove punte. E secondo il portale Relevo, rilanciato da Tuttomercatoweb, sono aperti i contatti tra la sponda romana e quella rossonera per il trasferimento di Abraham. Il quale avrebbe persino accettato la corte del club di Cardinale, lieto di poter avere la chance di giocare in Champions.

Cosa succederebbe alla pista Morata e con Jovic

Ma se la società con Fonseca sulla panchina affondasse il colpo, che fine farebbe la pista Alvaro Morata? L’attaccante dell’Atletico Madrid, impegnato nella finalissima di Euro 2024, ha anch’egli detto sì al Milan (da quanto risulta): manca solo da definire i dettagli del contratto tra l’entourage del capitano della Spagna e i rossoneri.

L’obiettivo Morata, però, non confliggerebbe con quello Abraham. Sembra infatti che entrambi possano essere fattibili, almeno nelle intenzioni, ma non solo. Come ha lasciato intendere lo stesso Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi, il Milan non intende privarsi di Luka Jovic, in arrivo dalla spedizione europea. Si dovrebbe lavorare quindi per un rinnovo, che farebbe così in modo che i rossoneri, se tutto si incastrerà, possano ritrovarsi un (quasi) rinnovato tridente d’attaccanti.

Una prospettiva confermata da una voce autorevole in termini di calciomercato, quella di Fabrizio Romano. Il quale su X in queste ore ha parlato di un piano del Milan che “include Álvaro Morata, Luka Jović più un altro attaccante”. Appunto, Abraham.

Il web si spacca: Abraham divide i tifosi

Ma sul web, intanto, tifosi e non si interrogano, commentano, gioiscono e criticano questi sviluppi. In altre parole, non c’è un plebiscito, un coro unanime di osanna all’arrivo in città dell’attaccante inglese e riguardo le ultime evoluzioni di mercato. Francesco sui social scrive: “Sinceramente lui [Abraham] e Morata non è chissà quale grande duo ma non è nemmeno una schifezza. Se sta bene può essere una buona riserva (teniamo presente che ha giocato nella Roma allenata da Mourinho…)”.

Davide è più netto: “Spero sia uno scherzo! Cosa abbiamo fatto di male per meritarci tutto ciò?“. Gli risponde, a riprova di un web spaccato, Luca: “Ci sta, è una tua opinione rispettabilissima. Ma, oggettivamente, su chi andresti in concreto ben sapendo i limiti economici che la società si è data? Portare a casa Morata e Abraham, per me, sarebbe tanta roba vista la mia premessa. Però, ripeto, è solo un’opinione anche la mia”.

Una risposta pacata e civile, ma che suscita una certa indignazione da parte di Lorenzo: “Quali limiti economici? Siamo in Champions da 4 anni e in utile da 2, i limiti sono per una proprietà che non vuole spendere non perché non ci sono i soldi, anche perché hanno guadagnato 60-70 milioni solo da ricavi sportivi, questo ci fa ancora più incaz…”.

Ci sono poi gli entusiasti, come Gianmarco (“Tammy con Alvaro e Jovic per me è un grosso sì”), ma anche gli apocalittici tipo Igor: “Ma veramente parliamo di quel rottame di Abraham? Posso capire David e Morata ma Abraham per favore no, non hanno voluto spendere soldi per Zirkzee e li buttano per Abraham e Royal, incredibile”. Enrico invece è più pragmatico su Abraham: “Ottima riserva, ma come sempre il tifoso non è mai contento”.