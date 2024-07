Arbitro finale Euro 2024, Spagna-Inghilterra al francese Letexier: dopo Orsato, fatto fuori anche Marciniak

Il francese pupillo di Rossetti dirigerà Spagna-Inghilterra, ultimo atto dell'Europeo 2024. Decisiva l'eliminazione della Francia in semifinale, nella squadra arbitrale anche Irrati

Dopo la passerella d’onore non concessa al nostro Daniele Orsato, anche il polacco Szymon Marciniak, da molti additato come indiziato numero uno a dirigere Spagna-Inghilterra, è costretto a farsi da parte. Per la finale di Euro 2024 è stato, infatti, designato un po’ a sorpresa il 35enne francese, François Letexier, che ha già diretto la Roja in questa edizione della rassegna continentale.

Spagna-Inghilterra a François Letexier

A sorpresa, sarà il 35enne francese François Letexier a dirigere la finale di Euro 2024 che questa domenica, 14 luglio alle 21, metterà di fronte in quel di Berlino la Spagna di Luis De la Fuente e l’Inghilterra di Gareth Southgate. Una scelta ad effetto quella del designatore arbitrale Uefa, Roberto Rossetti.

Mbappé beffa Marciniak

In molti, dopo la decisione di escludere Daniele Orsato dai papabili, davano per scontato toccasse a Szymon Marciniak dirigere l’ultimo atto di Euro 2024. Così, invece, non sarà. “Colpa” in larga misura attribuibile a Kylian Mbappé e compagni, puniti dalla Spagna di Lamine Yamal in semifinale e costretti a dire addio ai sogni di gloria dopo una manifestazione giocata con il freno a mano tirato nonostante gli allori dei grandi favoriti alla vigilia.

Letexier alla quarta direzione a Euro 2024

A rappresentare la Francia in finale non saranno, così, les Bleus di Didier Deschamps, ma un direttore di gara giovanissimo e dal talento indiscusso, con già 150 gare all’attivo in Ligue1 e che in questo Europeo ha fischiato già in tre occasioni, una proprio con in campo la Roja, che si prese i quarti asfaltando 4-1 in rimonta la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia, illusa dall’autorete di Robert Le Normand, prima di capitolare sotto i colpi di Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo. Le altre due gare arbitrate da Letexier a Euro 2024 sono entrambe nella fase a gironi: Crozia-Albania e Danimarca-Serbia.

I precedenti di Letexier con Spagna e Inghilterra

Oltre al successo con la Georgia, la Spagna è stata diretta da Letexier in una sola altra occasione, in cui arrivò un pareggio in Nations League, 2-2 contro la Repubblica Ceca. Esordio assoluto, invece, con la nazionale maggiore dei Tre Leoni. Il fischietto francese ha, infatti, arbitrato solo le Under 21 e 20 inglese, due gare in totale, con altrettante sconfitte: 2-0 con il Portogallo agli Europei U21 del 2021 e 4-3 contro la Francia per l’U20, addirittura nel 2015. Non proprio il miglior biglietto da visita per Kane e compagni.

Pupillo di Rossetti

Tra i “pupilli” di Rossetti e considerato il futuro della classa arbitrale europea, per Letexier quella dell’Olympiastadion di Berlino sarà la gara più importante della sua giovane carriera, che lo ha visto diriger la Supercoppa Europea tra City e Siviglia ad agosto 2023, e sei gare nella Champions League 2023/2024, compresa l’andata dei quarti di finale tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Anche Irrati nella squadra arbitrale della finale di Euro 2024

Come detto, il fischietto francese ha vinto la concorrenza di Marciniak, che dovrà accontentarsi del ruolo di quarto ufficiale. Gli assistenti saranno i transalpini Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, la riserva è Tomasz Listkiewicz. Al VAR ci sarà Jérôme Brisard, coadiuvato da Willy Delajod con il supporto del nostro Massimiliano Irrati, unico italiano in finale.