Spagna-Georgia, moviola: polemiche per rigore negato, gol dubbio e rete annullata

La prova di Francois Letexier al Cologne Stadium di Colonia per gli ottavi di Euro2024, il fischietto francese ha ammonito due giocatori nei 90'

Trentacinque anni, arbitro da oltre 150 presenze in Ligue 1, Francois Letexier – scelto dall’Uefa per Spagna-Georgia – ha debuttato benissimo ad Euro2024 in Croazia-Albania e si è ripetuto in Danimarca-Serbia. Il fischietto francese è considerato tra i migliori arbitri europei. Nella Champions League 2023/24 ha diretto un totale di 6 partite. Partendo dalla fase preliminare della competizione, dove ha seguito l’incontro tra Anversa e AEK Atene, ha successivamente arbitrato tre partite della fase a gironi, compresa la sconfitta del Napoli al Santiago Bernabéu contro i 14 volte campioni d’Europa del Real Madrid. Agli ottavi di finale ha diretto allo stadio Olimpico di Roma la partita di andata tra Lazio e Bayern Monaco, vinta dalla squadra bianco-celeste. Per concludere, gli è stata assegnata la gara d’andata dei quarti di finale tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i campioni in carica del Manchester City, terminata per 3-3. Il fischietto francese è stato anche il direttore di gara di Roma-Brighton in Europa League e della Supercoppa Europea di quest’anno disputata ad agosto da Manchester City e Siviglia e vinta ai rigori dagli inglesi oltre che del ritorno di Europa League tra Atalanta e Liverpool ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Letexier con Spagna e Georgia

Un precedente con la Spagna, che nella circostanza perse, e un incrocio anche con la Georgia, anch’essa sconfitta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con l’olandese Gozubuyuk IV uomo e Brisard al Var, l’arbitro francese ha ammonito due giocatori, uno per parte: Morata (S), Davitashvili (G).

Spagna-Georgia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. La Georgia reclama un rigore al 30′ per un contatto in area tra Mikautadze e Le Normand, l’autore dell’autogol iniziale, ma l’arbitro lascia correre. L’impressione è che sia l’attaccante a cercare le gambe dell’avversario per poi lasciarsi cadere. Al 39′ Rodri riceve da Nico WIlliams e di sinistro tira a rete. Mamardashvili non arriva. Proteste georgiane, check del Var che valuta però regolari le posizioni di entrambi i giocatori e il gol viene convalidato. Al 44′ viene ammonito Morata per una brutta entrata su Kochorashvili. Al 71′ Davitashvili ammonito per un fallaccio a metá campo. Al 73′ palla dentro per Yamal, scambio con Olmo, cross e autorete. Ma tutto fermo per fuorigioco di Yamal. Regolari i cinque gol del match. Niente altro da segnalare e Spagna-Georgia finisce 4-1.