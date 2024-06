Georgia-Portogallo, moviola: il gestaccio di Ronaldo ad arbitro e Var

La prova di Sandro Scharer all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen per Euro2024 analizzata ai raggi X, il fischietto svizzero ha ammonito 4 giocatori

Non ha convinto del tutto nel suo debutto a Euro2024 in Slovenia-Danimarca Sandro Scharer, la scelta per Georgia-Portogallo. Classe 1988, l’arbitro svizzero ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In Champions League, ha diretto la partita della fase a gironi tra Inter e la Real Sociedad, conclusa a reti inviolate. In Europa League, Schärer ha diretto due partite significative. La prima è stata la sfida tra i greci dell’AEK Atene contro il Brighton di Roberto De Zerbi, terminata con il risultato di 1-0 per gli inglesi. La seconda è stata il ritorno degli ottavi di finale giocati a Bergamo tra Atalanta e Sporting Lisbona, conclusa per 2-1. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Scharer con Georgia e Portogallo

Nessun precedente del fischietto svizzero con la Georgia ed anche con il Portogallo vantava un solo incrocio a livello di Under 19 ma mai con la nazionale maggiore.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lupp (tedesco) e Zogaj con l’ucraino Balakin IV uomo e Fedayi San al Var, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Ronaldo, Pedro Neto, Neves Mekvabishvili

Georgia-Portogallo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 19′ il Portogallo reclama un rigore con Ronaldo per una trattenuta in area di rigore avversaria: la stella dell’Al-Nassr finisce a terra, lamentando un intervento irregolare del marcatore. Rialzandosi, CR7 ha protestato in maniera veemente nei confronti dell’arbitro, facendo anche un brutto gesto sia nei confronti del direttore di gara che del Var e costringendo il fischietto svizzero ad estrarre il cartellino giallo. L’ex Juve verrà anche sostituito nella ripresa prendendola malissimo. Muso lungo al momento di uscire dal campo poi il violento sfogo con un calcione a una bottiglietta. Al 44′ giallo a Pedro Neto per simulazione. Al 53′ ammonito Rúben Neves per la trattenuta su Chakvetadze. Al 54′ proteste per un fallo in area di António Silva su Lochoshvili, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato dal Var ed assegna il penalty. All’85’ giallo a Mekvabishvili per fallo su Matheus Nunes. E’ l’ultimo episodio di Georgia-Portogallo.