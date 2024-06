Euro2024: Repubblica Ceca-Turchia 1-2: Barak tradisce, Calhanoglu no. Sprazzi di Yildiz e rissa finale

Girone duro nel quale non sopravvive la Repubblica Ceca. Missione compiuta, invece, per la squadra di Montella che soffre nonostante la superiorità numerica ma alla fine porta i tre punti a casa.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Turchia batte la Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale di Euro 2024. Gli ottomani giocano in superiorità numerica quasi per tutto il match a causa dell’espulsione di Barak. Eppure questa differenza in campo non si vede, con la formazione di Hasek ben messa in campo e che dà l’anima per provare a ribaltare un destino avverso. Calhanoglu porta avanti ad inizio ripresa la squadra di Montella ma Soucek non ci sta e rimette le cose a posto. Nel finale è battaglia ed è Tosun a trovare il gol del definitivo 1-2.

I piani gara e l’immediato rosso a Barak

Il pesante ko rimediato contro il Portogallo impone a Montella di rivedere i propri piani. Il fu Aeroplanino rimette in campo dai primi minuti le sue stelline Yildiz e Guler con l’esperto Calhanoglu a guidarli nella batteria di trequartisti alle spalle di Yilmaz. Se la Turchia prova a puntare sulla qualità, la Repubblica Ceca punta sulla fisicità che è senza dubbio l’arma più importante in suo possesso. I piani del CT Hasek vengono scombussolati dopo appena 20 minuti con l’espulsione di Barak che inevitabilmente condiziona la partita.

Calha c’è, Soucek non basta

Il muro ceco si sgretola in avvio di ripresa. Stanek compie un miracolo su Yildiz ma nulla può sul secondo tentativo di Hakan Calhanoglu che mette la sua prima firma in questo Europeo. A quel punto parte la girandola di cambi da parte di Hasek per provare a ravvivare la sua squadra che – per la verità – anche in inferiorità ha fatto il suo. Il gol del pari arriva con Soucek, fin lì uno dei migliori in campo che testimonia la voglia di non mollare da parte della Repubblica Ceca nonostante le avversità.

Tante le ammonizioni in campo e pure in panchina, con la discutibile direzione di gara di Kovacs e un clima infuocato in campo. Nel finale la Turchia trova la forza di andarla a vincere con Tosun: non cambia la classifica ma è chiaro che i 6 punti alterano il giudizio sul team di Montella rendendolo ancor più positivo.

Termina pure l’ultimo gruppo: si completa il tabellone

La missione è compiuta per la Turchia di Vincenzo Montella in un girone dal quale viene fuori pure la Georgia, avanti tra le migliori terze. Gli ottomani restano secondi nonostante il successo. A penalizzarli rispetto al Portogallo è proprio lo scontro diretto che i lusitani vinsero per 3-0. Nulla da fare, invece, per la Repubblica Ceca che chiude con 1 punto: troppo poco per pensare di continuare l’esperienza tedesca. Si completa così il tabellone di Euro 2024, con anche le caselline dell’ultimo gruppo che vanno a riempirsi.

Top e flop della Repubblica Ceca

Soucek-Provod 7 I due mediani della Repubblica Ceca corrono tanto e rendono meno drammatica l’inferiorità numerica.

I due mediani della Repubblica Ceca corrono tanto e rendono meno drammatica l’inferiorità numerica. Stanek 6,5 Impressionante la parata su Yildiz.

Impressionante la parata su Yildiz. Barak 4,5 Forse il secondo giallo è esagerato ma in un match del genere il centrocampista viola ha il dovere di essere più prudente.

Top e flop della Turchia