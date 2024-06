Inter, la Curva Nord applaude Calhanoglu: i precedenti Skriniar e Lukaku

Il centrocampista turco ha ribadito di non voler andare al Bayern Monaco, gli ultras nerazzurri esultano: "a differenza di altri hai scelto l'amore della tua gente"

Evidentemente la cosa stava un po’ sfuggendo di mano a tutti, e così il diretto interessato ha deciso di intervenire in prima persona facendo la felicità dei tifosi. Hakan Calhanoglu resterà all’Inter, le sirene del Bayern Monaco non lo tenteranno.

Inter, il messaggio di Calhanoglu

Nella giornata di ieri, infatti, il centrocampista turco aveva affidato ad Instagram le parole che ogni tifoso dell’Inter voleva leggere. “Sono estremamente felice all’Inter. Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro. Ancora una volta, in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Forza Inter, Calha“.

Calhanoglu e la telefonata con Bastoni

Un’uscita pubblica arrivata – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – dopo un contatto avuto sia con la dirigenza nerazzurra che con i compagni, in particolare quelli impegnati con la Nazionale italiana agli Europei. Bastoni, dopo un confronto con gli interisti in Nazionale, ha chiamato direttamente Calhanoglu che ha spiegato la situazione. Bello il Bayern Monaco, ma si resta a Milano. Successivamente il chiarimento con Piero Ausilio, che ha preceduto il messaggio sui social. Un messaggio che naturalmente è piaciuto anche a Simone Inzaghi, magari un po’ meno all’agente Gordon Stipic, che aveva incontrato due volte il club bavarese. Ma questa volta i procuratori non hanno prevalso.

Calhanoglu, il messaggio della Curva Nord

Calhanoglu ha così “evitato” di intraprendere la stessa strada di Skriniar e Lukaku, i quali – naturalmente nel solco di scelte professionali totalmente legittime – non hanno certo riscosso l’affetto dei tifosi interisti. Tifosi che invece hanno applaudito il turco, come si evince da una storia instagram pubblicata dal capo e portavoce della Curva Nord Marco Ferdico: “Sapevo che persona fossi e stasera ne ho avuto la conferma – si legge – A differenza di altri che hanno guardato il Dio denaro, tu hai scelto l’amore della tua gente e per quei colori che senti tuoi. I fatti vengono sempre prima delle parole. Ora che sei con noi, la rete gonfierai. Idolo neroblu”.

Il Bayern Monaco smentisce: obiettivo Palinha

Soltanto in seguito alla nota di Calhanoglu, fonti vicine al Bayern Monaco hanno smentito le indiscrezioni provenienti dalla Turchia per il centrocampista nerazzurro. Il vero obiettivo dei tedeschi per il centrocampo sarebbe Joao Palhinha, centrocampista del Fulham, trattato ampiamente già nella scorsa sessione di calciomercato e che poi era rimasto a Londra. Il calciatore aveva addirittura effettuato le visite mediche con i bavaresi, e l’affare era saltato proprio in fase di chiusura: i cottagers chiedono 60 milioni di euro, ed hanno già rifiutato una prima offerta tedesca da 40 milioni.

Inter, il parere di un grande ex attaccante scatena il caos