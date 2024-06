Inter, Calhanoglu flirta con il Bayern e lancia messaggi al club e per l’alternativa è sfida alla Juventus

Calhanoglu turba l'Inter: il Bayern Monaco gli interessa davvero o è una mossa per ottenere un ritocco dell'ingaggio? Intanto il club nerazzurro pensa già alle alternative

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il futuro di Calhanoglu agita l’Inter. E soprattutto Simone Inzaghi, per cui si tratta il rinnovo e che reputa il turco fondamentale nel suo scacchiere. In attesa dell’imminente offerta del Bayern Monaco, i nerazzurri si guardano intorno e tra le possibili alternative c’è un calciatore che piace tanto alla Juventus.

Calhanoglu turba l’Inter: le ultime sul centrocampista turco

Impegnato a Euro2024 dopo essere stato tra i protagonisti assoluti della seconda stella nerazzurra, il nome di Calhanoglu è improvvisamente finito al centro del mercato per l’interesse del Bayern Monaco e la sua possibile apertura – secondo i media turchi – al trasferimento in Germania. I rumors riferiscono di un ingaggio da 8 milioni a stagione rispetto ai 6 che percepisce nella Milano nerazzurra. L’Inter lo ritiene incedibile, ma, chissà, al cospetto di un’offerta irrinunciabile (60 milioni?) potrebbe vacillare. Si prospettano giorni roventi per il club di viale della Liberazione, che si è ritrovato a dover gestire una grana inaspettata.

Bufera Calha: il calciatore spinge per un ritocco dell’ingaggio?

Premessa: Calhanoglu a Milano sta bene e, a quanto pare, la sua priorità sarebbe continuare a indossare la maglia dell’Inter. Del resto, non è un mistero che la scorsa estate abbia detto no alle proposte da sogno dell’Arabia Saudita pur di continuare il suo percorso in nerazzurro coronato dallo scudetto. Dunque, la corte del Bayern potrebbe essere ‘sfruttata’ per ottenere un rinnovo con consistente ritocco dello stipendio, soprattutto in relazione all’accordo per il prolungamento di capitan Lautaro Martinez che firmerà una volta terminata la Coppa America. Una situazione delicata che Inzaghi sta vivendo con un pizzico di apprensione, vista la centralità di Calha nel suo gioco.

L’Inter pensa già alle alternative. Ed è sfida alla Juventus

Il derby d’Italia potrebbe giocarsi anche in sede di mercato, se l’Inter decidesse di dare battaglia alla Juventus per Khephren Thuram, fratello di Marcus che gioca nel Nizza. Quattro gol nell’ultima edizione della Ligue 1 per il classe 2001 nato a Reggio Emilia, da tempo finito del mirino della Vecchia Signora e valutato circa 18 milioni di euro. L’Inter potrebbe sfruttare il fattore Tikus per soffiarlo alla concorrenza, ma intanto valuta anche altre piste: dal ritorno di Kovacic, oggi al Manchester City, ai vari Schouten e Pessina.