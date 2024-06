Diretta live calciomercato, affari e trattative lunedì 24 giugno: il Bayern e Calhanoglu pressano l'Inter, Emerson Royal e Milan alla svolta

Emerson Royal ha detto sì al Milan. Intervenuto sul canale YouTube di Andre Hernan, il terzino classe 1999 ha commentato così le voci sull’interesse nei suoi confronti del club rossonero: “Come me la cavo con l’italiano? Ho già lavorato con Conte che parlava italiano (ride, ndr). La verità è che non c’è ancora nulla di definito. Ovviamente, so che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice”. Ma a che puntosiamo della trattativa? Il Tottenham valuta il giocatore 20 milioni di euro, il Milan avrebbe anche la forza economica ma cerca di limare ove possibile per risparmiare sull’investimento. Da parte del calciatore, invece, sarebbe giunta risposta affermativa che fa ben sperare.