Inter, su Calhanoglu il Bayern fa sul serio: tifosi sul piede di guerra, è il caos

Il Bayern pronto a sferrare l'assalto. L'Inter lo ritiene incedibile, ma in Turchia si dice che il calciatore abbia aperto al trasferimento

La minaccia è seria. E arriva dalla Germania. Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu, faro del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Dalla Turchia rimbalza la voce di una possibile apertura del regista classe 1994 al trasferimento in Bundesliga.

Inter, occhio al Bayern: la corazzata tedesca su Calhanoglu

A riferire dell’interessamento del Bayern Monaco per Calha è il quotidiano tedesco Bild, secondo cui il turco sarebbe in realtà l’alternativa a Palhinha, in cima alla lista dei desideri del nuovo allenatore Kompany. Ma il Fulham sta facendo mura e ha già rifiutato due offerte da 35 e 45 milioni, per cui i bavaresi potrebbero cambiare obiettivo e fiondarsi sul centrocampista tra i protagonisti assoluti dello scudetto dell’Inter. Ai nerazzurri potrebbe presto pervenire un’offerta da 50-60 milioni: basterà a far vacillare Marotta?

Dalla Turchia: Calha apre al trasferimento in Germania

La scorsa estate Calhanoglu ha rifiutato un’offerta da mille e una notte dall’Arabia Saudita per amore dell’Inter. E, dopo aver rinnovato il contratto fino al 2027, in più di una circostanza ha ribadito di voler rimanere nella Milano nerazzurra, dove tutta la sua qualità è esplosa grazie a Simone Inzaghi, che lo ha reinventato regista dopo la partenza di Brozovic. Stagione da urlo, quella di Hakan, infallibile dagli undici metri e autore di una stagione da 15 gol. Se il club di viale della Liberazione ritiene incedibile il calciatore, in Turchia si parla di una possibile apertura di Calha al trasferimento al Bayern Monaco, pronto a offrire un ingaggio da 8 milioni di euro.

Calhanoglu via? La preoccupazione dei tifosi dell’Inter

Sui social i tifosi dell’Inter mostrano preoccupazione per il possibile addio di Calhanoglu, per cui – ricordiamo – non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale al club nerazzurro. “Quindi saranno Frattesi e Calhanoglu a finanziare il mercato?” si domanda un fan su X. “Se Calhanoglu si impunta di voler partire per vincere la Champions con Harry Kane e il Bayern Monaco, non c’è niente che lo fermi” aggiunge Giuseppe. “Calha è troppo importante x noi” afferma un altro tifoso. “Se il giocatore non vuole andare via dall’Inter trovo inopportuna una sua possibile cessione, anche in caso di offerte mostruose. Un giocatore del genere non lo rimpiazzi così facilmente. Calhanoglu ormai è un perno fondamentale della squadra, voluto bene da tutti, non si tocca” sostiene Bruno. “Tra i 50 e i 60 sarebbe irrinunciabile ma dipende sempre dall’eventuale sostituto – commenta Vincenzo -. Il mio sogno sarebbe Ederson, ma ha caratteristiche diverse e comporterebbe un cambiamento non indifferente al nostro gioco di cui Calhanoglu, Bastoni e Thuram sono il fulcro”.