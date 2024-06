Inter: Calhanoglu fa chiarezza sul Bayern, la telefonata dei compagni

Il centrocampista turco, impegnato con la Nazionale a Euro2024, esce allo scoperto sul futuro: i retroscena sulle chiamate con Bastoni e Ausilio

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Hakan Calhanoglu fa chiarezza sulle voci di mercato che lo vedevano vicino al Bayern Monaco. Il centrocampista dell’Inter e capitano della Turchia, attualmente impegnato agli Europei, ha espresso il suo disappunto per i rumors che lo distraggono in un momento cruciale per la sua nazionale, impegnata nella qualificazione agli ottavi del torneo continentale. Attraverso un post sui social, Calhanoglu ha dichiarato: “Sono estremamente felice all’Inter e voglio vincere altri trofei in futuro”. Non è tutto: dietro al “no” dell’offerta del Bayern Monaco ci sarebbe stata una telefonata con il compagno di squadra Alessandro Bastoni e il direttore sportivo Piero Ausilio.

La telefonata di Bastoni e Ausilio

Hakan Calhanoglu aveva già chiarito la sua posizione con i compagni di squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, durante il ritiro della Nazionale Italiana a Lipsia, prima della partita contro la Croazia, i giocatori dell’Inter hanno discusso del caso Calhanoglu. In particolare, il difensore Alessandro Bastoni ha chiamato il regista turco, che ha spiegato la situazione: è lusingato dall’interesse del Bayern Monaco, ma il suo amore per Milano e la maglia nerazzurra resta prioritario, facendo capire che l’Inter è il suo piano A. Una telefonata fondamentale anche per lo stesso centrocampista, aiutandolo a chiarirsi le idee prima di confrontarsi con il direttore sportivo Piero Ausilio per trovare la soluzione migliore.

Calhanoglu tranquillizza i tifosi: il post sui social

Dopo il confronto con il compagno Bastoni e il direttore sportivo Ausilio, è tornato il sereno per i tifosi nerazzurri. Hakan Calhanoglu ha tranquillizzato tutti con un post condiviso sui social:

“Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione. Fino ad ora, mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni poiché sono concentrato sulla nazionale turca di cui sono capitano a Euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi. Sono estremamente felice all’Inter. Il rapporto che condivido con il club i nostri incredibili tifosi è davvero davvero speciale. Insieme abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro. Ancora una volta in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno, forza Inter”.

Il commento di Thuram e Arnautovic

Sotto il post pubblicato da Hakan Calhanoglu, non sono mancati migliaia di messaggi di affetto da parte dei tifosi dell’Inter. Alcuni hanno commentato con “Hakan ti amiamo, non lasciarci mai”, altri con “Questo volevamo sentire”. Tra i tanti messaggi, spiccano anche quelli di supporto dei compagni di squadra Thuram e Arnautovic, impegnati rispettivamente con le nazionali di Francia e Austria. L’attaccante austriaco ha scritto: “Che giocatore, che persona rispettosa”, mentre il francese ha espresso il suo sostegno con un cuore rosso.