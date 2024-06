Georgia-Portogallo 2-0: Kvara-gol scrive la storia nel giorno di Conte a Napoli, Ronaldo nervoso

La Georgia riesce nell'impresa di mandare al tappeto il Portogallo e centra una storica qualificazione agli ottavi. Kvara e Mikautadze gli eroi biancorossi, CR7 delude ancora

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Georgia riesce nell’impresa di battere il Portogallo e scrive la pagina più bella della sua storia calcistica. I ragazzi di Sagnol, trascinati da un super Kvaratskhelia e dal capocannoniere di Euro2024 Mikautadze, staccano il pass per gli ottavi di finale alla loro prima partecipazione alla competizione continentale. Male Cristiano Ronaldo, ancora a secco e troppo nervoso.

Portogallo-Georgia: gol lampo di Kvaratskhelia

Il Portogallo è già qualificato agli ottavi, la Georgia – invece – si gioca tutto nell’ultima partita del Gruppo F. La partita di Gelsenkirchen si sblocca dopo poco meno di 2′: clamoroso errore in fase di impostazione di Antonio Silva, Mikautadze lancia Kvaratskhelia che batte Diogo Costa in diagonale. Il popolo biancorosso che affolla e colora gli spalti della Veltins Arena esplode di gioia.

Il muro biancorosso e il nervosismo di CR7

La squadra di Martinez si vede con un bolide su punizione di Cristiano Ronaldo respinto non senza fatica da Mamardashvili. La Georgia, come sempre ben messa in campo da Sagnol, si difende compatta e con ordine, tanto è vero che i lusitani stentano a rendersi pericolosi. E CR7 fatica a contenere il nervosismo: poco prima della mezzora, infatti, si becca un giallo per proteste. L’ex Juve chiedeva un rigore per una trattenuta di Lochoshvili non ritenuta fallosa da Schärer.

Il Var mette le ali alla Georgia

A inizio ripresa il Var concede alla Georgia la possibilità di raddoppiare. Schärer va a rivedere al monitor un contatto in area tra il disastroso Antonio Silva e Lochoshvili: le immagini inchiodano il difensore lusitano ed è rigore. Dagli undici metri si prensenta Mikautadze che non sbaglia: 2-0. Finisce al 66′ la brutta partita di Ronaldo, che tornando in panchina dà un calcio a una bottiglietta a testimonianza di un nervosismo tangibile e di una prestazione sicuramente insoddisfacente.

Finalmente Kvara: le parole di Conte lo hanno galvanizzato?

L’acuto di ‘Kvaravaggio’ nella partita più importante. La Georgia attendeva con ansia uno squillo del suo calciatore di maggior qualità. E un segnale lo attendeva anche Antonio Conte, che nel pomeriggio ha blindato il gioiello del Napoli durante la conferenza di presentazione a Palazzo Reale accanto ad Aurelio De Laurentiis. Nonostante il pressing feroce sul giocatore da parte del Paris Saint-Germain, l’allenatore è stato categorico: “Rimane. Di calciatori così ce ne sono sempre meno ed è per questo motivo che non è un capriccio voler tenere Kvara”. L’ex Dinamo Batumi ha dimostrato sul campo di non essere affatto distratto dalle voci di mercato segnando dopo meno di 120 secondi. Un gol per la Georgia. Un gol per Conte.

Top e flop della Georgia

Mikautadze 7,5: Bravissimo ad approfittare dell’errore di Antonio Silva e innescare Kvara per l’1-0. Preciso dagli 11 metri per lo storico 2-0 della Georgia. Terzo sigillo in questi Europei per il capocannoniere della rassegna.

Bravissimo ad approfittare dell’errore di Antonio Silva e innescare Kvara per l’1-0. Preciso dagli 11 metri per lo storico 2-0 della Georgia. Terzo sigillo in questi Europei per il capocannoniere della rassegna. Kvaratskhelia 7,5: Micidiale in contropiede: scatto a mille all’ora e diagonale imparabile. E, ancora, progressioni, slalom, dribbling: tutto il meglio del suo repertorio. Kvaradona is back, nel giorno di Conte a Napoli. Una coincidenza? Chissà…

Micidiale in contropiede: scatto a mille all’ora e diagonale imparabile. E, ancora, progressioni, slalom, dribbling: tutto il meglio del suo repertorio. Kvaradona is back, nel giorno di Conte a Napoli. Una coincidenza? Chissà… Mamardashvili 7: Insuperabile, il portiere del Valencia. Meriterebbe palcoscenici più prestigiosi.

Insuperabile, il portiere del Valencia. Meriterebbe palcoscenici più prestigiosi. Lochoshvili 6,5: Il difensore della Cremonese si procura il rigore che fa volare la Georgia.

Il difensore della Cremonese si procura il rigore che fa volare la Georgia. Gvelesiani 6,5: Una chiusura provvidenziale su Ronaldo che vale quanto un gol.

Top e flop del Portogallo