Euro 2024, Georgia-Repubblica Ceca 1-1: Mamardashvili Batman, Kvara esce tra i fischi

Top e flop di Georgia-Repubblica Ceca: Mikautadze, Mamardashvili i migliori dei georgiani, Kvara alterno. Per i cechi brillano Schick e Stanek

Deve fare una statua a Mamardashvili la Georgia, che resta ancora in corsa a Euro2024 dopo il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca anche se questo risultato è un regalo soprattutto a Turchia e Portogallo. Il portiere è stato in assoluto il migliore in campo, negando non meno di 5-6 gol ai cechi. Solo l’ex Samp e Roma Schick è riuscito a batterlo sotto porta nella ripresa, pareggiando il gol segnato su rigore nel recupero del primo tempo da Mikautadze. Con un Kvara in versione albero di Natale, che si accende e si spegne ad intermittenza anche per una botta presa nel riscaldamento pre-gara, i georgiani si difendono con i denti dalle aggressioni ceche e per poco non sfiorano anche il clamoroso successo fallendo una palla gol incredibile nel finale.

Euro 2024: Georgia-Repubblica Ceca, la chiave tattica della gara

Dopo un buon inizio, la Georgia, schierata in campo con il 3-4-3, si è rintanata nella propria metà campo senza riuscire a ripartire. Nonostante la difesa bassa, la formazione di Sagnol soffre molto i traversoni dei giocatori cechi. Sulla sinistra in attacco Kvaratskhelia risulta l’uomo più pericoloso ma solo in fase di ripartenza. Nel complesso, nel primo tempo, è la Repubblica Ceca a dominare nonostante il gol subito al 45′ su rigore. La squadra di Hasek si schiera in campo a specchio con la Georgia e propone lo stesso 3-4-3 ma riesce a sfruttare maggiormente l’ampiezza sulle corsie laterali nelle ripartenze senza però trovare la rete del vantaggio e dopo un gol annullato. Nel secondo tempo è la Georgia ad arroccarsi dietro con una linea difensiva composta da 5 uomini; la Repubblica Ceca cerca l’ampiezza sulle corsie laterali e resta alta con il suo baricentro.

EURO 2024, la Repubblica Ceca raggiunge un primato

E’ super offensiva la formazione di Hasek ma non basta. Solo nel primo tempo sono stati otto i tiri nello specchio della porta per la Repubblica Ceca nella gara contro la Georgia: questa statistica risulta un primato di EURO 2024 per quanto riguarda il primo tempo. Il risultato, al termine dei 45 minuti, è però sfavorevole per i cechi (0-1 Georgia) a causa di un gol subìto su rigore.

La strana esultanza di Mikautadze, il gemello diverso di Kvara

Ha aperto il piatto destro e con freddezza ha spiazzato completamente Stanek dal dischetto: tra i migliori della Georgia c’è Mikautadze, il gemello diverso di Kvara. Reduce da una stagione super al Metz, dove è arrivato con il club francese con un piede già in seconda divisione, ha segnato da gennaio a giugno 2024, 13 gol con 4 assist in 20 partite di Ligue 1 trascinando i suoi agli spareggi col Saint-Etienne, poi persi nonostante abbia segnato anche contro l’Asse. Un’altra stagione in Ligue 2 non è possibile ma il Metz ha esercitato l’opzione per acquistarlo, pagando i 13 milioni pattuiti con l’Ajax che ne deteneva il cartellino e ora aspetta.

Gli Europei ne stanno aumentando la valutazione (che già era tra i 16 e i 20 milioni). C’è Manna che stravede per lui e chissà vorrà provare a portare anche lui a Napoli e ci sono soprattutto le francesi. Con la nazionale ha segnato 12 gol in 27 gettoni. Quando segna mima spesso degli occhiali – come ha fatto anche oggi – per sottolineare di guardare bene cosa riesce a fare su un campo da calcio. In Francia lo paragonano a Lacazette e Papin, ha come idoli Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Mikautadze diventa il primo giocatore, da Gareth Bale con il Galles nel 2016, a segnare nelle prime due partite di una nazionale esordiente all’Europeo.

Euro 2024, Kvaratskhelia delude con la Georgia

In Georgia è Kvara-Mania e non da oggi. Oggetto di mercato di mezza Europa, l’attaccante del Napoli ha dato segni di insofferenza manifestando, tramite le parole dell’agente e del padre, l’idea di andar via. Kvaratskhelia è ora all’Europeo con la Georgia e, dopo un esordio ai limiti della sufficienza, stecca in parte anche la seconda gara. Qualche buono spunto nel primo tempo su ripartenza non può bastare. Mai veramente incisivo nel corso della gara. All’ 81′ esce tra i fischi, dolorante per aver preso una botta prima della gara e durante in un contrasto. Testa forse già al PSG?

I top e flop della Georgia

Mamardashvili 8.5 Con le sue parate è decisivo per tutta la gara, nel finale di primo tempo ipnotizza Schick ed evita un gol quasi certo ma alla fine saranno almeno otto gli interventi super. Pillola statistica: ha fatto più parate Giorgi Mamardashvili nel primo tempo contro la Repubblica Ceca che ogni altro portiere finora impegnato in tutto l'Europeo.

Con le sue parate è decisivo per tutta la gara, nel finale di primo tempo ipnotizza Schick ed evita un gol quasi certo ma alla fine saranno almeno otto gli interventi super. Pillola statistica: ha fatto più parate Giorgi Mamardashvili nel primo tempo contro la Repubblica Ceca che ogni altro portiere finora impegnato in tutto l’Europeo. Mikautadze 7. Sblocca la gara con un gol su calcio di rigore, spiazza il portiere e batte sul palo opposto.

Sblocca la gara con un gol su calcio di rigore, spiazza il portiere e batte sul palo opposto. Kakabadze 5. Al 22′ gli sfugge il pallone, in fase di marcatura su Hlozek che segna, ma il gol viene annullato per tocco di mano avversario.

I top e flop della Repubblica Ceca

Schick 7. Al 59′ pareggia i conti sugli sviluppi di un corner, devia di petto in rete la palla dopo il palo colpito da Lingr su colpo di testa. Battuto questa volta Mamardashvili. Esce per infortunio al 67′.

Al 59′ pareggia i conti sugli sviluppi di un corner, devia di petto in rete la palla dopo il palo colpito da Lingr su colpo di testa. Battuto questa volta Mamardashvili. Esce per infortunio al 67′. Stanek 6.5. Al 44′ si era immolato e aveva salvato una rete quasi certa per la Georgia; poco dopo viene visto un tocco di mani del suo difensore e subisce gol su calcio di rigore.

Al 44′ si era immolato e aveva salvato una rete quasi certa per la Georgia; poco dopo viene visto un tocco di mani del suo difensore e subisce gol su calcio di rigore. Hlozek 6. Prende il tempo sul difensore avversario e segna il primo gol della gara, poco dopo gli viene annullato per fallo di mani.

Prende il tempo sul difensore avversario e segna il primo gol della gara, poco dopo gli viene annullato per fallo di mani. Hranac 5. Colpisce la palla con il braccio in area al 44′, dopo una rapida revisione del VAR viene assegnato il rigore alla Georgia.

