Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Georgia e Repubblica Ceca considerando tutte le competizioni. I cechi hanno vinto cinque delle ultime sei partite in cui hanno sfidato una nazionale per la prima volta, ma perdendo proprio la più recente contro il Kosovo nel 2019.12:16

Ad Amburgo si sfidano le due nazionali sconfitte alla prima giornata, entrambe alla ricerca di punti importanti per continuare a rincorrere la qualificazione agli ottavi. La Georgia deve riscattare la sconfitta 1-3 contro la Turchia, mentre la Repubblica Ceca è stata beffata in rimonta e nel recupero dal Portogallo.12:02

Buon pomeriggio e benvenuti al Volkparstadion di Amburgo per la diretta scritta di Georgia-Repubblica Ceca, sfida valevole per la seconda giornata del Gruppo F di EURO 2024!12:00

PREPARTITA

Georgia - Repubblica Ceca è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 15:00 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Georgia - Repubblica Ceca sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Georgia-Repubblica Ceca ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Georgia e Repubblica Ceca tra tutte le competizioni. I cechi hanno vinto cinque delle ultime sei partite in cui hanno affrontato una nazionale per la prima volta, ma l’unica eccezione è stata la sconfitta per 2-1 contro il Kosovo nel match più recente contro queste avversarie (settembre 2019).

Contro la Turchia, la Georgia ha perso la sua prima partita in assoluto agli Europei. Da quando è stata introdotta la fase a gironi, solo due nazionali hanno perso la loro prima partita in assoluto nella competizione ma si sono comunque qualificate per la fase a eliminazione diretta: Slovacchia e Irlanda del Nord, entrambe nel 2016.

Dopo aver battuto la Svizzera nella partita d'esordio di EURO 2008, la Repubblica Ceca ha perso sette delle ultime 12 partite della fase a gironi agli Europei (3V, 2N). La nazionale ceca non perde entrambe le prime due partite di un Europeo dal 2000, contro Olanda e Francia in quel caso.

La Repubblica Ceca ha perso per 2-1 contro il Portogallo nel primo turno di EURO 2024, nonostante sia andata in vantaggio segnando per prima al 62’ con Lukás Provod – è stato il primo gol dell’incontro più tardivo segnato da una squadra che poi ha perso la partita in un Europeo.

La Repubblica Ceca ha completato solo 169 passaggi contro il Portogallo, record negativo per una squadra nella prima giornata di EURO 2024. Inoltre la nazionale ceca ha effettuato solo otto tocchi nell'area avversaria, il terzo dato più basso nel primo turno del torneo, più solo di Scozia (due) e Albania (sette).

La Georgia ha effettuato 14 tiri nella sconfitta per 3-1 contro la Turchia nella prima giornata di EURO 2024 – era dal 2008 che una nazionale al suo esordio nella competizione non effettuava così tante conclusioni nel suo primo match in assoluto (20 tiri dell’Austria contro la Croazia).

Nessun giocatore ha tentato più dribbling di Khvicha Kvaratskhelia (10, come Doku) e ingaggiato più duelli (20) nel primo turno di EURO 2024. L’ultimo giocatore ad aver tentato più dribbling al suo debutto agli Europei era stato Memphis Depay a EURO 2020 (11).

Contro la Turchia, Georges Mikautadze ha segnato il primo gol nella storia della Georgia in un grande torneo internazionale (Europei + Mondiali). L'ultimo giocatore in grado di segnare in entrambe le prime due partite della sua nazionale agli Europei è stato Gareth Bale, a EURO 2016 con il Galles.

Jindrich Stanek ha effettuato sette parate contro il Portogallo, più di qualsiasi altro portiere nel primo turno di EURO 2024. L’ultimo portiere ceco che aveva effettuato più interventi in una partita degli Europei era stato Petr Cech nel 2008, sempre contro la nazionale portoghese (otto).

Nessun giocatore ha effettuato più respinte difensive di testa di Vladimír Coufal nella prima giornata di EURO 2024: cinque, al pari di Virgil van Dijk e Radu Dragusin.

Dove vedere Georgia-Repubblica Ceca di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Georgia-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno.

Georgia-Repubblica Ceca verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Georgia - Repubblica Ceca sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024