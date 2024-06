Euro2024, flop Italia: Balotelli invocato dai tifosi dopo la Svizzera ma SuperMario sviene per strada a Udine

Il talento miglior in attacco che l’Italia abbia prodotto negli ultimi anni: così i tifosi azzurri apostrofano Balotelli dopo la debacle con la Svizzera. Ma SuperMario continua a far parlare di sé fuori dal campo

Il giorno dopo Italia-Svizzera è quello delle polemiche, della ricerca ossessiva delle cause di una debacle che per certi versi sembrava anche annunciata. Ma è soprattutto il giorno in cui il banco degli imputati si riempie fino all’inverosimile. In prima fila ci sono Luciano Spalletti e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ma neanche i calciatori della nazionale azzurra si salvano. E’ l’intero sistema calcio a finire sotto accusa.

Italia: la mancanza di talento

L’Inghilterra poteva essere l’avversario dell’Italia nei quarti di finale di Euro 2024. Ma dopo il passo falso degli azzurri anche gli inglesi sono andati a un passo da una clamorosa eliminazione contro la Slovacchia di Calzona. Solo una magia di Bellingham in rovesciata al minuto 95 e il gol di Kane permettono alla squadra di Southgate di continuare il cammino. Dal punto di vista del gioco l’Inghilterra non ha fatto molto di più di quanto ha fatto l’Italia ieri contro la Svizzera. La differenza? Il talento di Bellingham (clamoroso) e quello di Kane. Un talento che l’Italia sembra inseguire e mai riuscire a raggiungere.

I social invocano Balotelli

I problemi per l’Italia di Luciano Spalletti sembrano essere in tutti i reparti ma quelli che preoccupano maggiormente sono in attacco. Il ct azzurro ha provato un po’ tutti là davanti: Scamacca, Retegui, Raspadori, Chiesa ma da nessuno è arrivata la tanto attesa scintilla. L’Italia, capace di sfornare giocatori del calibro di Totti e Del Piero al punto da pensare a clamorose staffette, ora fa fatica a produrre un giocatore che sia in grado di fare la differenza con le giocate individuali. Il pensiero corre immediatamente a Germania-Italia, 28 giugno, semifinale degli Europei 2012. La coppia d’attacco è formata da Cassano e Balotelli, quando si dice genio e sregolatezza ma il grande protagonista è proprio SuperMario che nel primo tempo realizza la doppietta che permette agli azzurri di conquistare la finale.

Due gol, uno più bello dell’altro, che sono il concentrato di tutte le doti tecniche di Mario Balotelli. Il primo da attaccante d’area, si libera della marcatura del difensore diretto per trovare il gol di testa sul perfetto assist di Cassano. Il secondo è da spellarsi le mani con una sassata di destro in cui esprime tutta la sua classe e la sua potenza. Ora dopo la sconfitta contro la Svizzera, sui social i tifosi italiani tornano a parlare di lui come del migliore talento che l’Italia abbia prodotto negli ultimi 15 anni.

Balotelli ubriaco per le strade di Udine

Ma se Balotelli non è riuscito a raggiungere i livelli che in tanti si aspettavano potesse toccare, è soprattutto per il suo atteggiamento soprattutto fuori dal campo. E proprio mentre i tifosi invocano il suo nome, sui social fa la sua comparsa anche un video girato nella serata di sabato. L’attaccante è in vacanza a Lignano Pineta, in provincia di Udine, qualche bicchiere di troppo, barcolla e cade in strada. Un amico prova a reggerlo ma lui fa fatica a rialzarsi. E il giro di quello che poteva essere il “salvatore” diventa tristemente virale.