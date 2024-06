Italia contestata dai tifosi a Berlino, si salva Donnarumma: Balotelli e fratello Immobile contro Spalletti

Giocatori azzurri contestati dai tifosi presenti sugli spalti dell'Olympiastadion di Berlino, sui social, dopo Politano, Balotelli e il fratello di Ciro Immobile attaccano Luciano Spalletti

Nella serata dalla fine del sogno (e del regno) azzurro agli Europei, con la cocente sconfitta contro la Svizzera che elimina l’Italia agli ottavi di Euro 2024, le tematiche e gli spunti si moltiplicano. Tra questi rientra il presunto “rifiuto” dei tifosi italiani sugli spalti dell’Olympiastadion di Berlino, che avrebbero ricacciato i calciatori di Spalletti al momento del saluto finale, “accettando” e applaudendo, di fatto, solo Donnarumma. Sui social, intanto, all’attacco di Matteo Politano, si aggiungono gli affondi di Mario Balotelli e di Luigi Immobile, fratello di Ciro, al commissario tecnico.

Italia contestata a Berlino

Come riportato da diversi organi di stampa, al termine della prova da dimenticare contro la Svizzera, i tifosi italiani presenti all’Olympiastadion di Berlino avrebbero contestato pesantemente i giocatori della Nazionale di Luciano Spalletti, permettendo al solo Gigio Donnarumma di soffermarsi qualche minuto in più sulla pista di atletica sotto la curva per il saluto finale.

Applausi solo per Donnarumma

Per l’estremo difensore e capitano, che chiude il suo grande Europeo confermandosi ancora una volta tra i migliori in campo, sono arrivati anche applausi. Gli altri giocatori azzurri sarebbero, invece, stati allontanati in malo modo e costretti a rientrare negli spogliatoi tra i fischi delusi e dettati da una prestazione assolutamente da dimenticare. Una contestazione in piena regola per sottolineare una volta di più come la prova offerta sul campo sia stata ampiamente insufficiente.

Balotelli scrive a Spalletti

La contestazione alla Nazionale corre, inevitabilmente, anche sul web, con affondi anche illustri per il commissario tecnico, Luciano Spalletti. Oltre a Matteo Politano, che si è limitato a una comunque eloquente emoticon, ha voluto palesare il proprio dispiacere anche Mario Balotelli. Super Mario ha, infatti, affidato alle storie di Instagram il proprio messaggio al ct, condividendo il gol alla Germania dell’iconica e “statuaria” esultanza, aggiungendo un chiaro “Repeat”, comunque seguito da un cuore azzurro, la bandiera dell’Italia e le emoticons dell’occhiolino e del santo.

La rivincita del fratello di Immobile

Se Balo punzecchia, ma prova comunque a smorzare i toni, Luigi Immobile, fratello dell’attaccante della Lazio e ex azzurro, Ciro, ci è andato giù più diretto e duro, con tre storie Instagram indirizzate anche ai tifosi italiani: “Troppa sfortuna per questa nazionale… proprio nell’annata in cui avevamo ‘finalmente l’attaccante’. Siete sfortunati non avete nemmeno il capro espiatorio stavolta… ora con chi diamo la colpa?”. Luigi, che non è nuovo a questi sfoghi, ha, concluso con un’immagine del fratello e del limone con scritto: “Ciao sono Ciro e sono stato criticato da campione d’Europa”.

