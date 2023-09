Lazio, Immobile in panchina: moglie e fratello al veleno sui social e i tifosi dell'Inter annusano l'affare

Ciro Immobile finisce in panchina nella gara contro il Milan e sui social arrivano i messaggi velenosi di Jessica e del fratello, Luigi, che sembrano attaccare l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri

30-09-2023 19:20

Ciro Immobile escluso, almeno inizialmente, dal big match di San Siro che vede la Lazio affrontare il Milan per il settimo turno di serie A. Una scelta, a detta di Maurizio Sarri, presa in accordo con il giocatore e lo staff medico, ma i messaggi criptici sui social di Jessica, moglie del bomber, e Luigi, il fratello, sembrano poter aprire ufficialmente un caso per i biancocelesti. Una situazione che i tifosi dell’Inter vedono come un’opportunità di mercato da cogliere, viste le necessità in avanti dell’undici di Simone Inzaghi.

La motivazione di Sarri

L’annuncio a sorpresa dell’esclusione di Ciro Immobile dall’undici titolare nella gara contro il Milan è arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Lazio. Una notizia che Maurizio Sarri ha commentato con tranquillità, spiegando come alla base della scelta ci sia un problema fisico:

Immobile è uscito malconcio dalla gara con il Torino e ha un affaticamento ai flessori. Era preoccupatissimo, quindi durante la riunione che abbiamo avuto con lui e con il medico abbiamo deciso di impiegarlo solo in caso di estrema necessità.

Così, il riferimento offensivo dei biancocelesti a San Siro è il Taty Castellanos per la prima volta titolare in stagione.

I messaggi criptici di Jessica e Luigi Immobile

Seppur lecite, considerando anche l’appuntamento con il Celtic in Champions League in settimana, le motivazioni di Maurizio Sarri sembrano, però, scontrarsi sui social con i messaggi al veleno lanciati pochi minuti prima del calcio d’inizio sui social dalla moglie di Immobile, Jessica, e dal fratello, Luigi. In entrambe i casi, non è specificato alcun destinatario, ma la tempistica avvicina verso affondi diretti al tecnico della Lazio.

Intanto lady Immobile su Instagram… pic.twitter.com/mqW39f9foK — Pasquale Guarro (@GuarroPas) September 30, 2023

“La riconoscenza è un raro fiore” scrive in una storia Instagram, Jessica, appena rese note le ufficiali. Luigi – sempre via stories – si limita, invece, a postare un’emoticon intenta a rimettere. Due messaggi duri e di protesta, che lasciano poco spazio all’interpretazione ma che, come detto, non esplicitano il proprio destinatario.

La reazione dei tifosi sui social

Sui social, in tanti criticano Immobile. C’è chi scrive: “Emote che descrive perfettamente le ultime prestazioni di Immobile” e ancora: “Castellanos in 21 minuti ha già fatto piu di lui in tutte le partite antecedenti…deve sedersi in panca e non rompere”, “Per una panchina dopo 100 partite da titolare?”.

I messaggi che potrebbero aprire delle crepe nei rapporti tra il bomber classe 1990 e l’allenatore, scatenano i tifosi dell’Inter, ingolositi dalla possibilità di portare sulla sponda nerazzurra del Naviglio Immobile. Qualcuno scrive: “Ma Immobile scontento per gennaio?”, “Portaci Immobile!!”, “Sta arrivando da Inzaghi“, “Arriva da noi a gennaio ?”.