Inter: si ferma anche Frattesi, risentimento muscolare: quanto starà fuori. Inzaghi sotto pressione

Per il tecnico nerazzurro nuova grana: Frattesi infatti rimarrà fuori sia contro la Salernitana sia contro il Benfica, in Champions League

Come se non fosse bastato lo stop di Marko Arnautovic, si è aggiunto un secondo, importante forfait che non agevola lo studio e la preparazione delle soluzioni alternative per l’Inter versione rivista e corretta che mister Simone Inzaghi sta valutando, per consentire alle prime linee di riprendere vigore e adottare soluzioni tattiche alternative.

Secondo quanto diffuso dalla stessa società, in un comunicato, stavolta a fermarsi è stato Davide Frattesi. Per lui sono almeno due i match che andranno depennati dal calendario.

Inter, Simone Inzaghi deve rinunciare a Frattesi

Il giocatore sarebbe rimasto vittima di un problema di natura muscolare che, alla vigilia di Salernitana-Inter, non aiuta il lavoro del tecnico già finito nel mirino dei tifosi nerazzurri proprio per la gestione del neo acquisto, arrivato dal Sassuolo l’estate scorsa.

Per Frattesi, però, l’esito degli esami diagnostici non è grave ma neanche rassicurante, considerata la battuta d’arresto proprio contro il Sassuolo: oltre alla trasferta in calendario il prossimo fine settimana a Salerno, il giocatore dovrà saltare anche l’appuntamento successivo e con la Champions di mezzo, non è certo una notizia incoraggiante.

Il comunicato del club

Torniamo sul comunicato ufficiale del club, che ha evidenziato le condizioni del centrocampista, reduce da un avvio assai discusso, soprattutto sui social, per via dello scarso impiego da parte dell’allenatore interista:

“Davide Frattesi si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

No Champions, anche Cuadrado out

Questo risentimento, che non sembra grave ma impone cautela, costringerà il centrocampista a non prendere parte al match contro i campani e a quello di Champions League contro il Benfica, complicando i piani di Inzaghi.

Sky Sport, inoltre, ha aggiunto che nemmeno Juan Cuadrado sarà a disposizione per domani sera: il colombiano lavora per recuperare in vista della sfida europea di martedì coi lusitani.

