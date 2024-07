Calciomercato: la Juventus accoglie Adzic, Inter su Bijol, il Milan cerca due difensori. E Zirkzee è dello United

I bianconeri ufficializzano l’acquisto del 18enne attaccante montenegrino, le due milanesi cercano rinforzi per il pacchetto arretrato. Napoli, domani tocca a Buongiorno

Juventus: ecco Adzic, il nuovo Yildiz

Un giovane attaccante dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram: la Juventus ha ufficializzato oggi l’acquisto del 18enne Vasilje Adzic, classe 2006 montenegrino prelevato dal Buducnost Podgorica, squadra che l’ha lanciato tra i professionisti: Adzic ha messo insieme già 42 presenze con 8 reti e 4 assist col suo club. Ha firmato un contratto fino al 2027: si dividerà tra prima squadra e Juve Next Gen, con la speranza di diventare il nuovo Yildiz.

Napoli: domani tocca a Buongiorno, Zanoli è del Genoa

Si muove anche il Napoli: domani è il giorno di Alessandro Buongiorno, il difensore in arrivo dal Torino è a Roma dove per sostenere le visite mediche a Villa Stuart, poi metterà la firma sul contratto con gli azzurri. Ma il Napoli pensa anche all’attacco: De Laurentiis attende un’offerta a tre cifre dal Psg per Victor Osimhen e incassa la mano tesa di Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, in merito al rinnovo di contratto del suo assistito. Intanto Zanoli viene ceduto definitivamente al Genoa attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’Inter vira su Bijol

L’Inter è invece ancora ferma al palo: Hermoso non pare interessato ai nerazzurri, il Bayern Monaco non è intenzionato a cedere Kim e allora Marotta e Ausilio sembrano intenzionati a virare su Jaka Bijol, centrale sloveno che l’Udinese potrebbe cedere per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. La Roma, intanto, è vicina all’acquisto del terzino sinistro svedese Samuel Dahl: classe 2003, arriva dal Djurgardens per 3,5 milioni di euro per sostituire Leonardo Spinazzola.

Milan, Emerson Royal e Pavlovic oltre a Morata

La campagna acquisti del Milan entra nel vivo: secondo la Gazzetta dello Sport, oltre che sulle tracce di Alvaro Morata i rossoneri sono pronti a sferrare l’assalto decisivo a Emerson Royal, terzino del Tottenham valutato 20 milioni di euro. Forte l’interesse per Strahinja Pavlovic, difensore serbo di piede mancino classe 2001 in forza al Red Bull Salisburgo.

Bologna: Zirkzee saluta e va allo United

Infine da segnalare l’addio di Joshua Zirkzee alla Serie A: la rivelazione dello scorso campionato è ormai pronto ad accasarsi al Manchester United, che non pagherà la clausola rescissoria da 40 milioni di euro in un’unica soluzione, ma verserà 45 milioni nelle casse del Bologna con un pagamento dilazionato. Di questa somma, il 40% finirà nelle casse del Bayern Monaco.

