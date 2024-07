Juventus, Motta dà il benservito a sei giocatori e vuole Cancelo

Il tecnico italo-brasiliano e il suo staff ha diretto il primo allenamento: presenti tanti volti della Next Gen. Giuntoli a lavoro per il ritorno del portoghese

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È ufficialmente iniziata la stagione 2024-2025 per la Juventus. Nella giornata di ieri, mercoledì 10 luglio, il Training Center ha accolto il primo allenamento guidato da Thiago Motta e dal suo staff. Seppur a ranghi ridottissimi, la sessione si è aperta con un riscaldamento, per poi concentrarsi su esercizi di possesso palla e tecniche individuali.

Il tecnico italo-brasiliano ha iniziato a posare i primi tasselli per la costruzione della nuova Juventus, offrendo un assaggio dei suoi concetti di gioco e non solo. Il nuovo progetto bianconero prende sempre più forma, con l’ex allenatore del Bologna che ha già identificato i giocatori che non fanno parte del suo progetto e quelli che invece sono sulla lista dei desideri di Giuntoli.

Juventus, i giocatori fuori dal progetto

Per Thiago Motta, l’allenamento di ieri è stato solo un primo assaggio per farsi conoscere dai suoi giocatori, seppur mancassero ancora tutti i big, che rientreranno nelle prossime settimane a seconda degli impegni con Europei e Coppa America. L’allenatore ha colto l’occasione per parlare a viso aperto con il gruppo, affrontando direttamente l’argomento dei giocatori che non rientrano nel suo progetto e non sono funzionali al suo stile di gioco.

Tra questi, Arthur Melo, reduce dal prestito alla Fiorentina, è prossimo alla partenza. Il suo procuratore, Federico Pastorello, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, con Everton e Newcastle che hanno manifestato interesse, anche se per ora non ci sono trattative concrete.

Mattia De Sciglio, reduce da un grave infortunio al crociato che lo ha limitato a pochissime presenze nella scorsa stagione, è alla ricerca di continuità, consapevole che a Torino non potrebbe trovarla. Anche Daniele Rugani, che ha recentemente rinnovato con la Juventus fino al 2026 riducendo il suo ingaggio, è nel mirino di club sauditi, ma potrebbe anche essere utilizzato come pedina di scambio per qualche altro giocatore desiderato da Motta.

Anche Weston McKennie, che nell’affare Douglas Luiz non ha trovato l’accordo con l’Aston Villa, è destinato a partire. Anche Milik, che ha saltato l’Europeo per infortunio, e Kostic, infortunatosi durante una partita con la nazionale tedesca, sanno già che lasceranno la squadra.

Situazione differente per Matías Soulé: Motta vorrebbe tenerlo perché lo considera funzionale alla sua idea di gioco, ma la Juventus lo valuta 35-40 milioni di euro, e potrebbe quindi essere sacrificato per raggiungere altri obiettivi di mercato. Tuttavia, nessun club si è ancora avvicinato a tale cifra. Il futuro di Soulé dipenderà anche dagli sviluppi della situazione di Federico Chiesa. Infine, Dean Huijsen, dopo una stagione in prestito alla Roma, potrebbe salutare definitivamente la Juventus, con il PSG che ha mostrato interesse per il giovane difensore.

Next Gen, i giocatori che potrebbero piacere a Motta

Non solo volti noti e nuovi acquisti al Training Center, ma anche una folta rappresentanza di giocatori della Juventus Next Gen. Il giovane Adzic si unirà alla preparazione con la prima squadra e ha già suscitato l’interesse di Motta. Da tenere d’occhio anche Rouhi e Savona, entrambi pronti a mettersi in mostra grazie alle loro qualità. Sekulov e Muharemovic si apprestano a vivere una nuova fase della loro carriera. Daffara, invece, trascorrerà un altro anno in Serie C, continuando il suo percorso di crescita. Resta ancora qualche incertezza su Nonge e Cerri, che hanno debuttato in Serie A nella scorsa stagione, così come su Gonzalez e Pecorino.

Juventus, si lavora per il ritorno di Cancelo

La Juventus starebbe seriamente valutando il ritorno di Cancelo a Torino. Il terzino portoghese, che ha già vestito la maglia bianconera nella stagione 2018-2019 prima di essere ceduto per 65 milioni di euro al Manchester City, si trova ora ai margini del progetto di Guardiola. Questo scenario potrebbe favorire un suo ritorno alla Vecchia Signora per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

I contatti tra il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, e l’agente di Cancelo, Jorge Mendes, si sono intensificati. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus punta a una formula vantaggiosa, preferendo un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il Manchester City preferirebbe incassare subito o imporre un’opzione di acquisto obbligatoria. Un altro aspetto cruciale della trattativa è l’ingaggio del giocatore, con la Juventus disposta a garantire a Cancelo uno stipendio di 4,5 milioni di euro annui.