Juventus, Chiesa prima grana per Motta: si presenterà in ritiro, lo scenario

Chiesa non rinnoverà con la Juve ma dopo il matrimonio raggiungerà il ritiro bianconero per provare a convincere Thiago Motta: pioggia di commenti sui social, i tifosi si spaccano

Figli d’arte, croce e delizia. Nel giorno di Khephren Thuram alla Juventus, ecco la grana Federico Chiesa. Il club bianconero non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025 e, dal canto suo, l’esterno offensivo non ha alcuna fretta di lasciare il capoluogo piomentese.

Juventus, caso Chiesa: niente rinnovo, ma l’addio non è sicuro

Chiesa non rientra nei piani di Thiago Motta, che ha già dato il via libera a una sua eventuale cessione. Di fatto, la Juventus non ha proposto alcun rinnovo al giocatore, corteggiato con insistente dalla Roma e nel mirino anche del Napoli di Conte. Però l’ex Fiorentina non è convinto di lasciare la Signora. O quanto meno, non ha fretta nel farlo. Lo ha riferito l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky: “Prima di decidere il proprio futuro, Chiesa vuole andare in ritiro coi bianconeri e mettersi a disposizione di Thiago Motta”.

Chiesa: il flop con l’Italia, il matrimonio e il rebus futuro

Reduce dalla disastrosa spedizione in Germania con l’Italia, il classe 1997 di Genova avrà modo di consolarsi il 20 luglio, quando a Grosseto sposerà la fidanzata Lucia Bramani. Dopo il fatidico sì che fa seguito alla romantica proposta di matrimonio a Venezia, il calciatore raggiungerà il ritiro bianconero per lavorare agli ordini di Thiago Motta. In caso di chiusura totale, sarà giocoforza costretto a valutare altre proposte. La cessione resta lo scenario più plausibile, sempre che Federico si convinca lasciare le sponde bianconere del Po.

Juventus-Chiesa: ecco come la pensano i tifosi bianconeri

Sui social fioccano i commenti. Francesco sembra avere le idee chiare e su X scrive: “Per me lo lasciano tranquillo fino al 20 che si deve sposare, però non riuscirà a rimettere mezzo piede alla Continassa”. La pensa diversamente un altro tifoso: “Dico la mia: alla fine Chiesa resta alla Juve quest’anno e ci troveremo obbligati a cedere Soulè e Huijsen per arrivare a prendere Koopmeiners”. “Ma Chiesa ci è o ci fa? Rischia davvero un anno in tribuna” avvisa ‘Gius#FinoAllaFine’. Per lo ‘Spietato’ “Motta dovrebbe dare una chance a Chiesa e farlo giocare esterno a sinistra, che poi è sempre stato il suo ruolo”.