Juventus, Chiesa, matrimonio da favola in un castello prima del divorzio: lo scenario

Giuntoli incontrerà Ramadani, agente dell'attaccante: il 26enne è valutato dal club bianconero 20-25 milioni. Intanto, altri nomi sull'asse Juve-Roma

Il 20 luglio sarà una data indimenticabile per Federico Chiesa. L’attaccante, infatti, si appresta a sposare Lucia Bramani, modella e psicologa di 23 anni con cui è fidanzato da oltre due anni. Questo importante passo nella vita privata sarà seguito da un altrettanto significativo cambiamento nella sua carriera professionale. Dopo il matrimonio, Chiesa potrà finalmente decidere il suo futuro calcistico, con la separazione dalla Juventus ormai imminente. Tra le possibili destinazioni, la Roma sembra sempre più vicina ad accogliere il talentuoso giocatore.

Chiesa si sposa: dove si svolgeranno le nozze

Inizia il countdown per Federico Chiesa, che il 20 luglio pronuncerà il fatidico “sì” con Lucia Bramani. Curiosamente, lo stesso giorno anche Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sposeranno. La cerimonia tra l’attaccante e la modella si svolgerà al Duomo di Grosseto, con l’inizio fissato alle 16. I festeggiamenti, invece, si terranno nella suggestiva cornice del Castello di Vicarello, una struttura immersa nel verde di Poggi del Sasso, nel comune di Cinigiano. All’evento parteciperanno amici, compagni di squadra e membri della Nazionale.

La Roma vuole Chiesa: il retroscena

La Roma è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo, in particolare la fascia sinistra, che si è rivelata piuttosto carente. Con l’uscita di Federico Chiesa dalla Juventus, il club giallorosso si è subito piombato sul classe ’97. Nelle prossime settimane, il dirigente Ghisolfi avrà un nuovo incontro con Ramadani, agente dell’attaccante, per discutere una prima proposta. L’operazione è influenzata anche dalla delusione per il disastroso Europeo, che ha abbassato le pretese della Juventus. Se inizialmente il cartellino di Chiesa era valutato 30-35 milioni di euro, ora potrebbe scendere a 20-25 milioni, anche a causa del calo di attenzione sul giocatore.

Federico Chiesa è affascinato dall’idea di approdare al club giallorosso e dal progetto del tecnico De Rossi. Un ulteriore punto a favore della Roma è il desiderio della futura moglie di Chiesa, Lucia, che preferisce restare in Italia piuttosto che trasferirsi all’estero. I presupposti ci sono, ora spetta alla Roma concretizzare questa opportunità, con l’attaccante 26enne che intende aspettare per valutare anche eventuali proposte magari più allettanti.

Juve-Roma, intrecci di mercato

Movimenti di mercato sull’asse Juventus-Roma. Da una parte, il club giallorosso punta Federico Chiesa; dall’altra, Thiago Motta è interessato a Tammy Abraham come vice Vlahovic. L’attaccante inglese, reduce da un grave infortunio che ne ha limitato le presenze in campo, è stato oggetto di un primo contatto. Giuntoli è alla ricerca di un centravanti di riserva dopo la partenza di Kean alla Fiorentina e l’intenzione di cedere anche Milik. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma valuta Tammy circa 30 milioni, mentre la Juventus lo vorrebbe in prestito. Al momento si tratta solo di un’idea, ma la trattativa potrebbe svilupparsi in modo interessante.

Oltre ai giocatori citati, potrebbero entrare in gioco anche Soulé, che piace alla Roma ma che Motta vorrebbe tenere, e Arthur Melo ed El Shaarawy. Arthur, reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, è in uscita dalla Juventus, con Everton e Newcastle interessati al regista brasiliano. Tuttavia, l’interesse della Roma sembra in calo. Per quanto riguarda El Shaarawy, la Juventus è alla ricerca di un esterno e ha messo gli occhi sul “Faraone”, che però si trova bene a Roma e ha un contratto in scadenza nel 2025.