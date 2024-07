Roma, Dybala telefona a Chiesa: Joya in missione per convincere l'esterno della Juve epurato da Thiago Motta

L'argentino chiama nella Capitale l'attaccante azzurro fatto fuori dal progetto firmato dal nuovo allenatore della Vecchia Signora. Una telefonata che aiuta la Roma, ma anche Giuntoli e la Juve

Dybala chiama Chiesa alla Roma. Dopo lo strappo definitivo dell’ex Viola con la Juventus, il fantasista giallorosso, che condivide con l’epurato di Thiago Motta un passato alla corte della Vecchia Signora, veste i panni dell’intermediario nel tentativo di agevolare l’approdo nella Capitale dell’ex compagno.

Juve, Chiesa fatto fuori da Thiago Motta

L’avventura di Federico Chiesa a Torino è ai titoli di coda. Nella nuova Juventus firmata Thiago Motta non c’è spazio per l’ex Fiorentina, invitato a cercarsi una nuova squadra. Al momento, la destinazione più probabile, nonché il club che sta monitorando più da vicino la situazione, è la Roma, che ha in Daniele De Rossi un grande estimatore del figlio d’arte esploso al Franchi e in Paulo Dybala un alleato di mercato speciale.

Dybala in missione per la Roma

La Joya, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe infatti contattato direttamente Chiesa per spingerlo ad accettare il corteggiamento dei giallorossi. “Vieni a Roma, ci divertiremo“, avrebbe detto senza girarci troppo intorno l’argentino all’ex compagno di squadra ai tempi della Juventus, con la speranza di convincerlo a trasferirsi nella Capitale. D’altro canto, dopo la dolorosa separazione di due stagioni fa, nessuno meglio di Dybala può comprendere lo stato d’animo di Chiesa in questo periodo, già reso poco felice per la disfatta con l’Italia a Euro 2024.

I soldi di Chiesa per arrivare a Koopmeiners

Fatto fuori dal progetto di Thiago Motta a un anno dal rinnovo, principalmente per finanziare un mercato bianconero che si prospetta davvero importate e che, dopo Douglas Luiz e la sempre più vicina fumata bianca per Khéphren Thuram potrebbe regalare anche Teun Koopmeiners, per Chiesa la Roma potrebbe rappresentare la soluzione migliore. Alla corte di De Rossi, esattamente come Dybala, “Chicco” potrebbe ritrovare continuità e tornare a vivere con Joya un calcio che, dopo l’infortunio, non gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Le possibili cifre dell’operazione Chiesa-Roma

Chiesa, che alla Juve per il rinnovo avrebbe chiesto qualcosa come 8 milioni di euro, a Roma potrebbe anche “accontentarsi” di pareggiare 6 milioni percepiti con l’attuale contratto in bianconero, che è poi anche lo stipendio di Dybala in giallorosso. Toccherà, ovviamente, alle società incontrarsi sul prezzo dell’operazione.

Cristiano Giuntoli che punta a ricavare qualcosa come 25 milioni di euro più bonus, per arrivare a toccare i 30 milioni, cifra da reinvestire in tempo zero su Koopmeiners, che ha già dato l’ok per traferirsi a Torino, ma per il quale l’Atalanta – che, dettaglio non da poco, oggi ha ufficializzato l’ex Roma, Nicolò Zaniolo – chiede non meno di 50-60 milioni. Insomma, la telefonata di Dybala viene in soccorso anche del mercato della Juve…