Juventus, Thiago Motta scarica Chiesa e la prospettiva Sancho: è caos tra i tifosi

Niente rinnovo: Chiesa non rientra più nel progetto tecnico della nuova Juve di Motta. L'addio del figlio d'arte scatena i tifosi bianconeri sul web: "Che upgrade con Sancho"

Federico Chiesa non rientra più nei piani della Juventus. Questa l’indiscrezione emersa nelle ultime ore che ha diviso i tifosi bianconeri sul web. Per il figlio d’arte c’è in prima fila la Roma, mentre Giuntoli proverà a chiudere per Sancho.

Juventus-Chiesa, niente rinnovo: l’ex Fiorentina sarà ceduto

In base a quanto affermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Chiesa non fa più parte del nuovo progetto tecnico della Juventus affidato a Thiago Motta. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 era già da tempo complicato e, a questo punto, non sembrano esserci spiragli per la firma. Come riferito da Sportitalia, i bianconeri sono disposti a privarsi dell’ex Fiorentina in cambio di una cifra intorno ai 20 milioni più bonus. L’intenzione è poi di sferrare l’assalto a Koopmeiners e provare a ottenere Sancho in prestito dal Manchester United. Per quanto riguarda il futuro di Chiesa, è sempre vivo l’interesse dalla Roma: De Rossi, infatti, lo ritiene perfetto nel suo 4-3-3.

Addio Chiesa, i tifosi della Juventus invadono i social

Si parla pur sempre di uno dei calciatori più rappresentativi della Juventus, anche se – complici gli infortuni – non è mai riuscito veramente a sprigionare al massimo tutte le sue potenzialità. “Come fa un giocatore come Chiesa a essere fuori dal progetto tattico di un allenatore, se quest’ultimo non lo ha ancora allenato?” si domanda RobNiz83. Per Fabio “Chiesa con Allegri era ritenuto da molti qui sopra un campione rovinato dal mister, era incedibile. Ora senza Allegri è considerato un giocatore normale che giustamente Thiago Motta non vuole più. Come si cambia idea facilmente”. “Se la Juve ha deciso di cedere Chiesa, lo fa perché ha già la certezza di prendere Sancho, altrimenti non lo farebbe: sarebbe troppo rischioso perché resterebbe col cerino in mano senza un sostituto all’altezza” sostiene Cripthor.

Mercato Juve, pareri discordanti su Chiesa e l’upgrade Sancho

“Per Chiesa, come per chiunque altro, meglio 25 milioni oggi che zero tra un anno, non credo ci sia da discutere. Mi aspettavo molto di più da lui, ma non voglio dargli tutta la responsabilità: ha avuto un infortunio, non si è trovato nel ruolo in campo. Insomma, i motivi sono diversi” afferma Sergio. “Possiamo affermare senza timori di essere smentiti che Chiesa vale quanto Sancho con i crampi? Upgrade clamoroso” twitta Lapo Nero. I tifosi si dividono. “Chiesa dopo due anni di nulla cosmico dove prendeva 5 milioni l’anno pur non meritandoli, avrebbe dovuto accettare tutto! Invece no, perfetto vai… ma sono sicuro che Giuntoli ha già il sostituto, come successo con Rabiot” scrive Francesco. “Meno male, giocatore montato e sopravvalutato” rincara Filippo. “A me dispiace parecchio” commenta invece Barbara. “Pessima scelta, secondo me” aggiunge ‘aVARiato 2023-2024’.