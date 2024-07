Calciomercato, Juventus e Roma: accordo per Chiesa, i giallorossi sulle tracce di Le Fèe. L’Inter prende Alex Perez

La Roma rimane una delle società italiane più attive sul mercato e si lancia all’attacco anche con Sorloth, il Milan continua la corsa a Morata: scende in campo Ibra

E’ la Roma la società che sembra più attiva in questa fase di mercato. I giallorossi vogliono dare a Daniele De Rossi una squadra in grado di lottare per il vertice in Italia e capace di fare bene anche in Europa e il nome più caldo è quello di Federico Chiesa che sembra essere diventato una ghiotta occasione di mercato.

Juve-Roma, c’è l’accordo per Chiesa

Roma e Juventus stanno lavorando attivamente per il trasferimento di Federico Chiesa in giallorosso. Secondo le ultime voci di mercato l’accordo tra le due società sarebbe ormai a un passo sulla base di 20 milioni di euro. Ora la decisione finale spetta al calciatore che è alla ricerca della destinazione giusta per rilanciare la sua carriera dopo un paio di stagioni difficili ma il dubbio riguarda la mancata partecipazione alla Champions dei capitolini.

Roma su Le Fèe e Sorloth

Ma i movimenti di mercato in casa Roma non si fermano solo Chiesa. I giallorossi sono alla ricerca di una attaccante con Alexander Sorloth che sembra essere l’oggetto dei desideri. Secondo il Corriere dello Sport sarebbe già stata recapitata un’offerta da 20 milioni di euro per il centravanti del Villarreal, cifra che però al momento non viene considerata sufficiente per concludere la trattativa. La Roma è ormai vicinissima invece all’arrivo del centrocampista Enzo Le Fèe del Rennes (anche qui offerta da 20 milioni) con un contratto già pronto di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione.

Il Milan spinge per Morata

E’ caccia all’attaccante anche in casa Milan con Zlatan Ibrahimovic che sarebbe sceso personalmente in campo per provare a convincere Alvaro Morata. Secondo la stampa spagnola, lo svedese avrebbe chiamato in prima persona l’attaccante dell’Atletico Madrid per illustrargli e convincerlo sul progetto rossonero.

L’Inter trova il difensore: è Alex Perez

Prova a rompere gli indugi anche l’Inter che oggi ha ufficializzato l’ingaggio di Piotr Zielinski. Secondo Relevo, i nerazzurri avrebbero t trovato l’accordo per il difensore centrale del Betis Siviglia, Alex Perez con la formula del prestito con diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita. Una mossa forse anche dettata dal fatto che il Napoli ha accelerato su Mario Hermoso riuscendo a scavalcare proprio l’Inter sul centrale dell’Atletico Madrid.

