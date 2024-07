Milan, altro che Zirkzee e Morata: Ibrahimovic in live sui social dal mare e i tifosi rimpiangono Maldini

Il dirigente svedese si concede un momento di relax e scatena l'ira del popolo milanista, che pretende un degno sostituto di Giroud. Preoccupa l'apparente immobilismo.

Il Milan di Paulo Fonseca continua a recitare il ruolo di spettatore in questa sessione di mercato, a pochi giorni dall’inizio del ritiro estivo. Ad alimentare l’insofferenza del popolo rossonero, che guarda con un pizzico di invidia all’approdo di Conte a Napoli e alla rivoluzione bianconera di Giuntoli, è stato proprio Zlatan Ibrahimovic, braccio destro di Cardinale e responsabile delle mosse del club rossonero, protagonista di una diretta social diventata immediatamente virale sul web. I tifosi chiedono a gran voce rinforzi.

Milan, Ibrahimovic in vacanza: l’ira dei tifosi

In piena sessione di mercato, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di concedersi un attimo di pausa prima di riattaccare definitivamente la spina in vista della pre-season. Per combattere la noia e tenere compagnia agli oltre 64 milioni di follower presenti sul suo account Instagram, il dirigente del Milan ha avviato una diretta social che ha subito richiamato l’attenzione di tantissimi tifosi rossoneri, alla ricerca di succulenti novità di mercato. Chiaramente, Ibra non ha parlato delle prossime mosse dell’area tecnica, ma ha dispensato sorrisi e scambiato due chiacchiere con i fan collegati in tempo reale.

Sorrisi che, però, non sembrano aver convinto gran parte dei tifosi del Milan, apparsi piuttosto insofferenti e arrabbiati per come si sta muovendo il club in questi primi giorni di calciomercato. Non aiutano a placare gli animi le trattative portate a termine dalle dirette concorrenti: la Juve si è aggiudicata il tandem Douglas Luiz-Thuram e si appresta a chiudere Koopmeiners, mentre il nuovo Napoli di Conte sta per accogliere Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. E c’è chi, legittimamente, non digerisce l’operazione Diogo Leite con l’Union Berlino.

Non basta l’imminente arrivo di Pavlovic, i tifosi vogliono un degno sostituto di Olivier Giroud. In avanti, manca attualmente il tassello più importante, considerando l’apporto dato dal francese in questi anni in termini realizzativi. “Dove sono Zirkzee e Morata?“, chiede interdetto qualcuno sui social. “L’Inter prende Taremi e Ziekinski, la Juve Douglas Luiz, Koopmeiners, Thuram e ci prova per Sancho Nel mentre Ibra…”, con l’ex bomber seduto a non far nulla in panchina (in foto, ndr). E molti rimpiangono Paolo Maldini. Non manca, nonostante tutto, una frangia di tifosi che prova a gettare acqua sul fuoco: “Mi trovo a dover difendere il Milan: siamo solo al 4 luglio”, scrive un utente su X.

Ibra e i segnali social non digeriti dai tifosi

Dal confronto con le altre big della Serie A all’apparente immobilismo del Milan sul mercato, fino al mettere in discussione la posizione di Zlatan Ibrahimovic. “Da idolo a pagliaccio”, tuona un utente su X, senza troppi giri di parole. “Fai il dirigente o l’influencer?”, commenta un altro utente. Insomma, il clima è tutt’altro che sereno dalle parti di Casa Milan, con Paulo Fonseca che attende rinforzi per iniziare ad impostare il suo progetto tecnico.

Alla mente dei sostenitori rossoneri tornano anche i segnali social di Ibra, che ha “spoilerato” sui suoi canali il sistema di gioco che dovrebbe utilizzare il manager portoghese, scrivendo semplicemente “4-3-3” in una delle didascalie pubblicate nel recente passato. C’è chi nutre dubbi anche sulla “vision” e sulla “mission” dello svedese, ironizzando sul rientro dal prestito di calciatori come Origi e Saelemaekers, esuberi che non possono certo rappresentare un salto di qualità: “Rispetto per Ibra, ha preso Origi e Saelemaekers”, sottolinea con amarezza un tifoso. “Cool down cosa? Cosa?”, aggiunge con rabbia un altro supporter rossonero, richiamando le parole dello stesso Ibrahimovic, finito nel mirino di insulti e critiche su più fronti.

I tifosi chiedono Chiesa e Zirkzee

Tra i migliaia di commenti a margine della diretta social di Ibrahimovic, compaiono anche alcune richieste di mercato dei supporters rossoneri. Il sogno, per il dopo Giroud, resta Joshua Zirkzee, per il quale il Milan sembra aver desistito di fronte alle esose richieste dell’agente Kia Joorabchian, arrivato a pretendere 15 milioni di euro di commissioni, oltre ai 40 milioni della clausola rescissoria dell’olandese. Il calciatore del Bologna, attualmente impegnato con gli Orange ad Euro 2024, attende di capire quale sarà il suo futuro, ma l’addio alla Serie A è ormai più di una semplice possibilità.

Non solo Zirkzee. Sponda milanista, non è passata inosservata l’ultima mossa della Juventus, che ha deciso di privarsi di Federico Chiesa, complice la mancata intesa sul rinnovo: la stella della nazionale italiana ha un contratto in scadenza nel 2025 e andrà via per una cifra non superiore ai 25 milioni di euro. Forte il pressing della Roma di Daniele De Rossi, ma il popolo rossonero non ci sta e spera in un clamoroso inserimento, pur dubitando delle strategie del trio Cardinale-Ibra-Furlani: “La Juve mette Chiesa sul mercato e noi dormiamo…”, si legge su X. In tal senso, il Milan non si è mai mosso per l’ex Fiorentina, che andrebbe anche ad intaccare la titolarità di uno tra Pulisic e Leao, ritenuti imprescindibili anche dallo stesso Fonseca.

Domani, intanto, proprio Fonseca sbarcherà a Malpensa per iniziare ufficialmente la sua avventura al timone del Milan. Chissà che il suo arrivo non possa sbloccare alcune situazioni.