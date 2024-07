Milan in pressing per Morata (che piace anche alla Juve): disavventura in Italia per la moglie Alice Campello

Proseguono i furti a calciatori, familiari dei calciatori o ex calciatori. L'ultima vittima è proprio la moglie dell'attaccante spagnolo in vacanza a Porto Cervo

Certi amori non finiscono… beh, sapete come continua. La passione di Alvaro Morata per l’Italia è cosa nota e c’entra anche il fatto che sua moglie Alice Campello sia veneta. Proprio mentre si parla di un ritorno dell’attaccante nel Belpaese, sponda Milan stavolta, ecco che la consorte viene coinvolta in una spiacevole disavventura durante la vacanza a Porto Cervo. La donna ha denunciato un furto subito nel suo alloggio proprio mentre era in compagnia dei 4 figli.

L’episodio e il brutto spavento

L’episodio è accaduto lo scorso 2 luglio. Naturalmente Alvaro Morata non era presente in quanto impegnato con la sua Spagna nel Mondiale di Germania, dove domani affronterà proprio i tedeschi ai quarti di finale del torneo. In compenso era presente in casa Alice Campello con i suoi 4 figli, quando degli uomini hanno fatto irruzione nel loro alloggio fino a portare via tutto. Al di là di quanto sottratto, lo spavento è stato notevole per la 29enne influencer e per i suoi piccoli.

Il racconto via social della Campello

A raccontare quanto è accaduto è stata la stessa donna attraverso i suoi seguitissimi profili social: “Ieri ci hanno rubato tutto quello che avevamo portato in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene“. Per questo motivo la Campello ha deciso sì di proseguire i suoi giorni di relax in Sardegna ma con qualcuno che nel caso possa proteggere lei e suoi bambini: “Ora abbiamo delle persone che stanno con noi h24. Con loro stiamo più tranquilli“.

I familiari di Morata ennesime vittime. Quanti furti ai calciatori

Non è un periodo fortunato per calciatori ma anche ex calciatori. Ricorderete tutti quello che è accaduto al povero Roberto Baggio poche settimane fa. Oltre al Divin Codino, nel recente passato anche Gigio Donnarumma ha subito una rapina nella sua casa parigina così come il suo ex compagno di squadra Theo Hernandez o Mattia Zaccagni. Tra le vittime di furti bisogna citare anche Calhanoglu, Zielinski e Salah senza voler andare troppo indietro nel tempo.

Le voci di mercato e la possibilità Milan

Intanto le voci di mercato si susseguono. Se nelle scorse settimane l’attaccante dell’Atletico Madrid era stato associato alla Juventus, in queste ultime ore è il Milan la squadra più interessata. Stando a quanto riportato dall’esperto Nicolò Schira, le richieste del calciatore sarebbero di 5 milioni di euro a stagione fino al 2018. Già rifiutata la ricca proposta araba in quanto per il 31enne iberico la volontà principale è quella di restare in Europa, con porte apertissime anche ai club del Belpaese. Ricordiamo, infine, che il giocatore ha una clausola rescissoria di circa 12 milioni di euro che lo rendono preda abbordabile. Ma sul giocatore spagnolo c’è ancora l’interesse, anche se decisamente meno pressante, della Juventus.