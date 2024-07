La Juventus si fionda su Abraham ma rischia di perdere Bremer: il caso che scuote i tifosi

I bianconeri cercano un vice Vlahovic e pensano all'inglese. Intanto il difensore brasiliano spaventa i fan mettendo in dubbio il suo futuro

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Uno degli uomini più attivi sul mercato in queste settimane è sicuramente Cristiano Giuntoli. Il Football Director della Juventus ha già chiuso le trattative per Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram ma non ha di certo chiuso gli arrivi della stagione estiva. Tra le diverse caselline da riempire c’è anche quella del vice Vlahovic ed in tal senso l’ultima idea porta al romanista Tammy Abraham. Intanto, dal Sudamerica arrivano notizie non proprio confortanti sul fronte Bremer che ha definito incerto il proprio futuro.

Un nuovo vice Vlahovic: l’idea è Abraham

La Juventus è destinata a cambiare tantissimo, in ogni reparto. Pensate all’attacco dove l’unico certo di restare, per quanto riguarda le punte centrali, è Dusan Vlahovic. Segnati i destini di Moise Kean, diretto alla Fiorentina, e Arkadiusz Milik per il quale si cerca ancora una destinazione. Inevitabile che un’alternativa al serbo poi vada trovata e Tammy Abraham risponde all’identikit tracciato dal duo Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Per ora si parla di sondaggio esplorativo, nulla più ma le prossime settimane è possibile un’evoluzione del caso.

I numeri dell’inglese in giallorosso

Tammy Abraham compirà 27 anni il prossimo 2 ottobre. L’inglese è fuori dai piani della Roma e pertanto sul mercato. La sua esperienza nella capitale si concluderà verosimilmente con un bilancio di 37 reti in 119 presenze complessive. Non proprio il rendimento sperato al momento del suo arrivo, quando la Lupa investì ben 40 milioni di euro per prelevarlo dal Chelsea. Gli infortuni hanno influito, l’ultima stagione è stata vissuta quasi interamente in infermeria. Un cambio di ambiente potrebbe essere utile all’attaccante.

Le incertezze di Bremer e un futuro da definire

Ma la Juve non si limiterà solamente a comprare. C’è un esercito di giocatori in vendita, anche se tra questi non figura il nome di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha però un accordo col club: può andare via dietro pagamento di una clausola rescissoria di circa 55 milioni. Non sarebbe valida questa estate ma nel caso arrivi una proposta la Vecchia Signora, in accordo col giocatore, la valuterebbe. Per questo spaventano le dichiarazioni dal ritiro della Coppa America dell’ex torinista. “Sono felice di sapere che club con così tanta storia mi seguono, ma la verità è che ne parlerò con i miei agenti dopo la Coppa America“. Insomma, non parole di uno che si è incatenato alla Continassa.