Juventus, Thiago Motta fissa gli obiettivi e scatena il web bianconero

Prime parole ufficiali del nuovo tecnico juventino: ci aspetta una stagione bellissima, l'obiettivo è essere orgogliosi di questa squadra. Questa è una società storica, è un posto meraviglioso in cui lavorare

Le prime 24 ore di Thiago Motta come allenatore della Juventus si sono concluse. Frenetiche, nervose, interminabili, come sempre succede in questi casi: l’arrivo a Caselle nella sera di domenica, il passaggio alla Continassa, la visita alle avveniristiche strutture del club, le visite al JMedical, le prime parole ufficiali.

Thiago Motta, primo giorno alla Juventus

Il tempo darà il suo giudizio, ma ora è prematuro: quello che per ora conta è la scelta, la direzione che ha preso la Juventus. Al di là del romanzo social costruito attorno all’ideologia del corto muso di Allegri, è chiaro che Thiago Motta sia un allenatore completamente diverso dal livornese. Come sempre succede, il calcio darà il suo verdetto, ma dagli occhi dell’italo-brasiliano è stato semplice cogliere l’emozione e l’adrenalina promananti il primo contatto con un grande club. E’ l’occasione della vita, e Thiago Motta lo sa benissimo.

Le prime parole in bianconero di Motta

“Ci aspetta una stagione impegnativa, ma bellissima: speriamo di giocare più partite possibili perché vorrebbe dire che stiamo andando bene, daremo tutto sul campo”: sono state le parole del nuovo tecnico della Juventus ai canali ufficiali del club al termine della sua prima giornata nel mondo bianconero, culminata con tanto di abbraccio con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che l’ha fortemente voluto a Torino.

Thiago Motta saluta i tifosi

“C’erano tante persone anche giovani ad aspettarmi, mi hanno trasmesso la voglia di iniziare e di vedere la squadra giocare – dichiara l’italo-brasiliano dal quartier generale bianconero – e qui c’è un posto meraviglioso dove poter lavorare: questa è una società storica, sono convinto che faremo un grande lavoro e avremo il sostegno di tutti i tifosi”. Poi il saluto ai tifosi: “Spero di incontrarvi presto nel nostro e negli altri stadi, so che avremo il vostro sostegno, da parte nostra noi daremo tutto sul campo. L’obiettivo alla fine è quello di essere tutti orgogliosi di questa squadra”.

Il web bianconero acclama Thiago Motta

E i tifosi lo accolgono con grande calore, ansiosi di prendere le distanze dal passato: “Vorrei divertirmi a vedere giocare la mia Juve…poi il resto…se nn si vince pazienza. Ma almeno divertiamoci qst anno. Gli ultimi anni sn stati uno scempio…a fine primo tempo matematicamente dormivo. Dai i presupposti per divertirci con il nuovo allenatore e con gli innesti ci sono tutti!!!!”. “Super accoglienza… Ora cortesemente dategli in mano una squadra valida e non le scartine dell’anno scorso”. “È spaesato si è trovato una marea di risorse che non aveva mai visto. La Continassa è l’eccellenza“. Grande ottimismo trapela sul web bianconero: “Il mister è carico, noi anche. Riprendiamoci quello che ci appartiene. Fino alla fine”. I tifosi non hanno dubbi: “Un allenatore ambizioso, di cui noi tifosi e la Juventus avevamo bisogno”.

