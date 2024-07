Spagna-Inghilterra: nessuno di serie A in finale, nel 2012 erano in 20, i precedenti

Dal 1980 a oggi solo una volta, nel 2008, non c'erano calciatori della Serie A in finale., quanti big quando il nostro campionato aveva i più forti

La Serie A non sarà rappresentata in occasione della finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra. L’Olympiastadion di Berlino, teatro del trionfo azzurro al Mondiale 2006, non avrà alcuna rappresentanza italiana in campo. Zero, eccezion fatta per Irrati che coadiuverà il Var.

Spagna-Inghilterra: nessun calciatore della Serie A in finale

Le statistiche sarebbero state ben diverse se a raggiungere l’ultimo atto degli Europei fossero state Francia e Olanda con i vari Maignan, Pavard, Theo Hernandez, Giroud, Rabiot, Thuram, Dumfries, de Vrij, Reijnders e Zirkzee. Niente da fare. A staccare il pass per la finalissima di Berlino sono state Spagna e Inghilterra, selezioni in cui non militano calciatori della Serie A. Considerando il periodo dal 1980 in poi, ossia dalla riapertura delle frontiere, ed allargando il discorso anche alle finali Mondiali, era successo solo una volta che in finale non ci fossero ‘italiani’: nel 2008, quando ad affrontarsi furono Spagna e Germania.

I calciatori della Serie A in finale: i precedenti

Partiamo dall’ultima competizione che ha preceduto l’Europa in Germania: i Mondiali in Qatar del 2022. Nella super finale tra Argentina e Francia, vinta ai rigori dall’Albiceleste di Leo Messi, i calciatori della Serie A presenti erano sette. Boom di presenze per la finale da sogno di Wembley valevole per Euro2020 (si giocò, però, nel 2021 causa Covid) tra Italia e Inghilterra. Essendo gli azzurri arrivati all’atto conclusivo della competizione, i giocatori della Serie A impegnati furono 22. Nazionale in finale anche agli Europei del 2012, ma con un epilogo amaro contro la Spagna che si impose 4-0: erano 20 i rappresentati del nostro torneo.

Quando l’Italia era rappresentata dai calciatori più forti

C’era un solo ‘italiano’ nella finale degli Europei tra Francia e Spagna del 1984, vinta 2-0 dai Bleus. Sapete chi era? Michel ‘Le Roi’ Platini, asso della Juventus. E che dire delle due finali Mondiali del 1986 e del 1990 in Italia tra Argentina e Germania. Un solo nome su tutti: Diego Armando Maradona, artefice dei due scudetti del Napoli e dello storico trionfo in Coppa Uefa. El Pibe de Oro e non solo. Perché nella finalissima dell’Olimpico (in totale 12 provenienti dalla Serie A) c’erano anche i tre tedeschi dell’Inter: il compianto Brehme, Matthäus e Klinsmann. Si parla di stelle e come non citare gli olandesi del Milan Gullit e Van Basten (cui si aggiungerà Rijkaard) protagonisti della finale di Euro1988 che vide gli oranje imporsi 2-0 sull’Unione Sovietica.