Euro2024, niente finale per Orsato: la sua avventura si chiude sabato, ecco chi è in pole

Il fischietto di Schio designato per la gara dei quarti tra Inghilterra e Svizzera, anche Turpin non dirigerà la finalissima: in pole c'è Vincic

Sembra definitivamente sfumata la possibilità per Daniele Orsato di chiudere la sua lunga e onorata carriera con la finale degli Europei in Germania. Non è bastata la precoce eliminazione dell’Italia, fatta fuori già agli ottavi dalla Svizzera, per spianargli la strada verso l’ultima ciliegina sulla torta di una vita arbitrale ricca di successi.

Orsato designato per Inghilterra-Svizzera

Il fischietto di Schio è stato infatti designato per la gara dei quarti di finale tra Inghilterra e Svizzera, in programma sabato alle 18 alla Dusseldorf Arena. Orsato sarà coadiuvato dai fidi assistenti Carbone e Giallatini, con il tedesco Siebert IV uomo e Irrati al Var. Assai improbabile che venga chiamato nuovamente in causa per una delle semifinali e molto molto difficile che venga designato per la finale. Orsato si era riscattato nella gara tra Portogallo e Slovenia, dove aveva diretto egregiamente, ma sconta la discutibile prestazione in Germania-Svizzera. Quella di sabato pomeriggio, salvo clamorosi colpi di scena, sarà l’ultima partita diretta da Orsato.

Gli arbitri dei quarti di Euro2024

Stessa sorte, ovvero niente finale, anche per il francese Turpin che sembrava dovesse essere il principale rivale di Orsato. Il fischietto transalpino dirigerà l’altra gara dei quarti di sabato, ovvero Olanda-Austria. Per Spagna-Germania di domani alle 18 alla Stuttgard Arena era stato designato l’inglese Anthony Taylor, per Portogallo-Francia di domani alle 21 al Volksparkstadion di Amburgo l’altro inglese Michael Oliver.

I favoriti per semifinali e finali

Tra gli arbitri-top rimasti ancora a disposizione di Rosetti c’è sicuramente Letexier, che probabilmente farà una semifinale (troppo giovane per la finalissima così come lo svizzero Scharer), Marciniak e lo sloveno Vincic. Una sorpresa potrebbe essere lo svedese Nyberg o il rumeno Kovacs.

Il commento di Luca Marelli

Interpellato da Virgilio Sport l’esperto di Dazn Luca Marelli commenta le designazioni: “Sapevo da ieri sera che Orsato avrebbe arbitrato Inghilterra-Svizzera, certo è strano che non faccia semifinali o finali. La semifinale la escludo, per la finale vedremo anche se è difficile. Candidato fortissimo per la finale secondo me è Vincic”.