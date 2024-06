Svizzera-Italia, Marelli esclusivo: "Vi dico come arbitra Marciniak e cosa non deve fare l'Italia. Cosa prevedo per Orsato

Il moviolista di Dazn analizza le prove dei fischietti di Euro2024: promossi Letexier, Vincic e Taylor, bocciato Turpin, bene anche l'italiano Guida

Quando Spalletti ha saputo della designazione di Marciniak per Svizzera-Italia, la gara degli ottavi di stasera a Euro2024, non ha di certo sorriso. Il ricordo dell’incrocio ai quarti di Champions di due stagioni fa, quando il fischietto polacco con la complicità dell’ancor più colpevole Var non vide un netto rigore a favore del Napoli per il netto calcione in area di Leao a Lozano, brucia ancora all’ex ct. Ma com’è davvero Marciniak e come se la sono cavata finora gli arbitri a Euro2024? Un pagellone (senza voti) lo fornisce in esclusiva a Virgilio Sport il consulente arbitrale di Dazn, Luca Marelli.

Marelli, dobbiamo preoccuparci di Marciniak?

“No, quell’episodio in Napoli-Milan fu un errore, soprattutto del Var, ma può capitare. Speriamo solo che non capiti stasera ma Marciniak è molto bravo. Rosetti si fida molto di lui e il giudizio per questi Europei su di lui è assolutamente positivo”.

C’è qualche consiglio che si può dare all’Italia in ragione della maniera di arbitrare di Marciniak?

“E’ un arbitro che lascia molto correre quindi bisogna giocare, senza protestare anche se questo vale sempre”

Chi l’ha sorpreso finora tra gli arbitri?

“Devo dire che sta facendo benissimo Guida, per lui è la prima grande esperienza ma se la sta cavando bene, chissà che non possa essere scelto anche per una gara dei quarti. Viene da un’ottima stagione in A e ricordiamo che aveva avuto un bruttissimo infortunio. In ogni caso la sua grande vetrina saranno i prossimi Mondiali”

Luci e ombre invece per l’altro arbitro italiano, Orsato

“E’ partito bene ma in Germania-Svizzera ha sbagliato troppo, è stato anche salvato dal Var ma mi aspetto la zampata del fuoriclasse nella prossima partita. Non è da Orsato sbagliarne due di fila, resta ancora in corso per arbitrare la finale se non dovesse andarci l’Italia”

Tra i pretendenti alla finale c’era anche Turpin…

“Che però ha iniziato malissimo, nella gara inaugurale Germania-Scozia è stato terribile e credo abbia perso punti per ora nella corsa alla finale. Chi ha fatto benissimo è Letexier, un arbitro che mi piace moltissimo, con una grande autorevolezza che è una qualità fondamentale. Per la finale vedo bene anche Taylor e Vincic, che ha arbitrato Spagna-Italia senza commettere errori importanti”.

L’altra sera invece Kovacs ha battuto un record con 18 cartellini in Repubblica Ceca-Turchia

“A tutto c’è un limite, Kovacs ha esagerato, se in campo si sono innervositi è anche per colpa sua, per certe decisioni cervellotiche”.

In Croazia si sono lamentati di Makkelie per quegli 8′ di recupero nel secondo tempo contro l’Italia

“C’erano tutti, sono polemiche strumentali, tra sostituzioni e on field review del Var. Makkelie si sta riprendendo ed ha arbitrato bene, mi era piaciuto meno Zwayer in Italia-Albania, un po’ piatto”.

Una considerazione generale sugli arbitraggi ad Euro2024?

“Mi sta piacendo la tolleranza zero, si vedono meno proteste, chissà se durerà e se lo vedremo anche nei campionati. Aggiungo che finora oltre a quelli citati mi sono piaciuti Nyberg, Scharer e l’argentino Tello”.