Orsato chiude Germania-Svizzera con un "vaffa": tedeschi indignati, bufera e sospetti sull'arbitro italiano

Polemiche e veleni sul fischietto di Schio: tifosi della Germania inviperiti per il gol annullato, un rigore non dato e altre decisioni. E per quella parolaccia a fine gara.

Non bastavano le polemiche in Italia, adesso Daniele Orsato fa discutere pure in Germania. Non è piaciuta ai tedeschi la direzione del match contro la Svizzera da parte dell’arbitro di Schio. Nel mirino alcune decisioni contestate e persino una parolaccia colta dalle telecamere a fine gara, di italianissimo stampo. Orsato, infatti, subito dopo il fischio finale si è lasciato andare a una singolare e inequivocabile espressione: “Vaffan…”. Che, ovviamente, non è sfuggita al popolo del web.

Euro2024: Germania-Svizzera, match caldissimo per Orsato

Partita molto sentita, quella giocata a Francoforte. Di fronte la Germania padrona di casa, già qualificata, e la Svizzera, seconda nel gruppo A e con un piede e mezzo negli ottavi. In palio il primato nel raggruppamento, con la possibilità di sfidare sabato prossimo a Dortmund la seconda del gruppo C: con l’Inghilterra a quota quattro, le papabili sono Slovenia, Danimarca (entrambe con due punti) o la Serbia, ultima a quota uno. Per la seconda classificata, invece, l’abbinamento con la seconda del gruppo B per un match da disputarsi a Berlino. Il gruppo B è quello dell’Italia, che con un pareggio contro la Crozia difenderebbe il suo piazzamento.

Orsato nella bufera, tifosi della Germania inviperiti

Un gol annullato ad Andrich nel primo tempo per fallo di Musiala su Aebischer, un rigore negato per fallo su Kimmich nella ripresa apparso per la verità evidente: queste – ma non solo – le lamentele principali a indirizzo dell’arbitro di Schio da parte dei tifosi tedeschi. Un viaggio nel web equivale a un tour in una fiera campionaria di insulti in tedesco a danno del direttore di gara veneto. Come e peggio del suo “vaffa” al 94′. “Orsato stasera un vero disastro. Non gli dovrebbe più essere permesso di arbitrare la partita di una squadra tedesca”, scrive sobriamente un fan. “Orsato ha il campo visivo libero e vede Kimmich che viene letteralmente placcato a terra in area di rigore. Conto bancario svizzero pieno domani?”, il sospetto velenoso.

E ancora: “Per elencare tutte le decisioni sbagliate di Orsato mi serve ‘X-Premium’, la spunta blu e caratteri illimitati! È un bene che questo clown italiano concluda la sua carriera dopo Euro2024! La UEFA non può concedere altre partite a questo arrogante”, un altro sobrio messaggio di un tifoso tedesco. E non è finita: “Di gran lunga la peggior prestazione di un arbitro che abbia mai visto in tutta la mia vita. Sono sicuro al 99% che si trattasse di soldi, non posso spiegarlo in nessun altro modo. Quanto era incasinato al fischio finale”. E ancora, quasi ai limiti del ridicolo: “Il fatto che un arbitro italiano possa fischiare in un paese in cui si parla parzialmente italiano (vicino) è il prossimo scandalo! Per la Germania non è stata presa una sola decisione 50-50!”.

Orsato visto dagli utenti italiani: una sola “lamentela”

Anche in Italia qualcuno ha puntato l’indice contro Orsato: “Dopo quelli italiani, Orsato si prende gli insulti di tutta la Germania…”. Ma sono più i commenti favorevoli a indirizzo del fischietto veneto, bravo a “tenere lontana la pressione dei tedeschi”. Oppure: “Arbitro Orsato bravissimo a gestire un match molto teso”. Qualcuno elogia la parolaccia urlata nel cielo di Francoforte a fine gara: “Orsato li ha mandati a fare in c… subito dopo il triplice fischio”. Mentre c’è chi riesce a esprimere una lamentela per una mancanza di Orsato: “Orsato non ho capito, arbitri la partita contro i quasi sicuri prossimi avversari dell’Italia e non ne butti fuori nessuno?”.