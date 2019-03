Chi è l'arbitro Daniele Orsato di Schio

Tra gli arbitri più all’inglese del campionato italiano c’è sicuramente Daniele Orsato della sezione di Schio. Il suo modo di arbitrare è contraddistinto dal lasciar correre l’azione anche in presenza di contatti ruvidi, ma non per questo risulta meno inflessibile sui falli gravi e passibili di cartellino, giallo o rosso che sia.

Orsato, da allenatore ad arbitro – Daniele Orsato è nato a Montecchio Maggiore il 23 novembre 1975 ma è cresciuto a Recoaro Terme dove vive con la moglie Laura e i figli Gabriel e William. Di mestiere fa l’elettricista. Nel suo passato c’è l’oratorio e, prima di intraprendere la carriera da arbitro, anche alcune esperienze da allenatore dei “pulcini”. Nel 2002 è stato promosso nella Can C. Il debutto in serie A è datato 17 dicembre 2006 in Siena-Atalanta (1-1). Da qui in poi un’escalation continua che lo porterà a diventare “arbitro internazionale” nel 2009 fischiando in successione nelle Qualificazioni Uefa, Europa League e Champions League. Agli ultimi Mondiali in Russia è stato addetto al Var. Il suo status di “élite” potrebbe portarlo alla convocazione ai prossimi Europei e Mondiali in Qatar nel 2022.

Inter-Juve, il non rosso a Pjanic e le minacce – Sulla carriera di Orsato grava la direzione di Inter-Juventus del 28 aprile 2018. A tre giornate dalla fine i bianconeri sono incalzati dal Napoli nella lotta per lo scudetto. Orsato espelle dopo pochi minuti Vecino per fallo a gamba tesa su Mandzukic rilevato al Var. Nella ripresa però grazia Pjanic che già ammonito entra in maniera decisamente scomposta a centrocampo su Rafinha. La Juve vince 3-2 nel finale, il Napoli perderà partita e scudetto a Firenze il giorno dopo. Le polemiche per l’arbitraggio di Orsato a San Siro porteranno anche a delle minacce alla famiglia (addirittura anche agli omonimi…) che per qualche giorno viene sorvegliata dalle forze dell’ordine.

SPORTEVAI | 08-03-2019 15:00