Svizzera-Germania, moviola: Orsato e il Var fanno infuriare i tedeschi, tutti i casi dubbi

La prova dell’arbitro italiano e di Irrati al Var analizzata ai raggi X, il fischietto di Schio ha ammonito quattro giocatori nel corso della partita

Ha debuttato discretamente a Euro2024 in Serbia-Inghilterra, con la consueta disciplina, Daniele Orsato – designato per Svizzera Germania. L’arbitro italiano aveva salutato con tanta emozione la serie A con il recupero Atalanta-Fiorentina dello scorso 2 giugno ed ora si appresta a chiudere definitivamente la carriera in questi Europei. Da anni è il miglior arbitro italiano, nonostante quell’etichetta che si porta dietro da 6 stagioni per il rosso non mostrato a Pjanic in Inter-Juve del 2018 ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto di Schio.

I precedenti di Orsato con Svizzera e Germania

Cinque i precedenti con i tedeschi (con un bilancio di 2 vittorie e 3 pareggi), due con gli elvetici per un consuntivo di una vittoria e un pari.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini con Guida IV uomo e Irrati al Var, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Ndoye, Xhaka, Widmer (S); Tah (G)

Svizzera-Germania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 12′ cross di Mittelstadt dalla sinistra per Havertz, che dall’interno dell’area non riesce a deviare in maniera netta. Tedeschi che protestano per un presunto fallo da rigore di Ricardo Rodriguez. Al 17′ gran conclusione dalla distanza di Andrich e gol con Sommer che si fa trovare impreparato sul primo palo. Il Var Irrati richiama Orsato all’On field review per un presunto fallo di Musiala su Aebischer e il fischietto di Schio annulla la rete dopo aver rivisto le immagini. Al 21′ aammonito Ndoye per un fallo su Rudiger: non era diffidato. Al 38′ intervento in ritardo di Tah su Embolo: giallo per il difensore. Era diffidato, non giocherà gli ottavi di finale.

Al 56′ fallo di Tah su Embolo: proteste degli svizzeri, il difensore tedesco è già ammonito. Al 66′ ammonito Xhaka per un fallo su Tielemans. Al 70′ veementi proteste della Germania: contatto in area di rigore tra Beier e Widmer, per Orsato è tutto regolare, il Var non interviene. All’81’ giallo per Widmer: anche lui era diffidato. Finale convulso con il gol tedesco e Svizzera-Germania finisce 1-1 con Orsato che al fischio finale si lascia scappare anche una parolaccia.