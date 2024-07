Portogallo-Slovenia, moviola: Orsato scatenato con i cartellini: il rigore che fa piangere Cr7 e la rabbia slovena

La prova dell’arbitro al Deutsche Bank Park di Frankfurt analizzata ai raggi X, il fischietto di Schio ha ammonito 7 giocatori. Rosso al ct sloveno

Si giocava parecchio Daniele Orsato, scelto per Portogallo-Slovenia da Rosetti, in questo Euro2024. L’arbitro italiano aveva iniziato bene la manifestazione ma aveva ciccato la direzione di Germania-Svizzera, dove era stato assai contestato per alcune sue decisioni e salvato anche dal Var. Il suo nervosismo era stato testimoniato anche dalle telecamere che a fine gara lo avevano inquadrato mentre si lasciava andare ad un’imprecazione ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Schio?

I precedenti di Orsato con Portogallo e Slovenia

Due i precedenti con il Portogallo (sconfitto in entrambi i casi) anche se numerose volte nel campionato italiano Orsato ha diretto Ronaldo ai tempi della Juventus, un solo incrocio (vittorioso) per la Slovenia.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori e ha espulso il ct Kek

Coadiuvato dagli assistent Carbone e Giallatini con il norvegese Eskas IV uomo e Irrati al Var, l’arbitro ha ammonito sette giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: Drkusic (S), Karnicnik (S), Stankovic (S), Bijol (S), Balkovec (S), Martinez (P), Cancelo (P). Espulsi: Kek (ct S)

Portogallo-Slovenia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Dodici i falli fischiati nella prima frazione di gioco. Al 32′ primo giallo: è per Drkusic, che ferma con una dura scivolata Leao lanciato a rete al termine dell’area di rigore, al 37′ ammonito Karnicnik che ha fermato con la mano un’altra avanzata palla al piede di Leao. Proteste di Sporar che polemizza con Orsato per non avere punito un gioco pericoloso di Vitinha. Simpatico siparietto con Cristiano Ronaldo, che ride quando il direttore di gara gli sva a spostare più indietro il pallone per una punizione.

Nella ripresa serenità totale, sono solo 5 i falli, succede poco e si va ai supplementari. Al 103′ Diogo Jota si incunea in area di rigore dopo una serie di dribbling, Drkusic si oppone con il ginocchio colpendo a sua volta quello dell’attaccante del Liverpool: per Orsato è rigore. Protesta Cek che viene espulso ma Oblak ipnotizza Ronaldo e para. Cr7 scoppia a piangere consolato da tutti i compagni. Al 106′ ammonito Bijol per un fallo su Diogo Jota. Al 107′ ammonito prima Balkovec che ferma Cancelo lanciato sul fondo e poi lo stesso Cancelo per proteste: chiedeva il rosso. Si va ai rigori e alla fine Portogallo-Slovenia finisce 3-0.

Il giudizio di Marelli

Su Facebook arrivano ad Orsato gli elogi di Luca Marelli: “Per mantenere vive le speranze di essere scelto per la finale dell’Europeo era necessaria una prestazione perfetta di Orsato in Portogallo-Slovenia. Orsato (senza dimenticare Carbone e Giallatini) è stato perfetto in Portogallo-Slovenia”.