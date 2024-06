Slovacchia-Romania, moviola: il giallo cancellato e il rigore non visto

La prova dell’arbitro Daniel Siebert Deutsche Bank di Francoforte per Euro2024 analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito 4 giocatori

Nato a Berlino il 4 maggio 1984 Daniel Siebert, la scelta per Slovacchia-Romania, non ha convinto al suo esordio a Euro2024 in Georgia-Repubblica Ceca. Il fischietto tedesco comincia ad arbitrare molto giovane, nel 1998, ma riesce a raggiungere la massima lega nel 2012. Solo tre anni più tardi, nel 2015, diventa un arbitro Fifa. In Champions League il tedesco ha seguito due partite, entrambe nella fase a gironi della competizione. La prima è stata una vittoria di misura degli olandesi del Psv Eindhoven contro i francesi del Lens, la seconda è stata la vittoria fuori casa dei portoghesi del Benfica ai danni del Salisburgo. Non ha arbitrato partite delle Nazionali durante la stagione, ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Siebert con Slovacchia e Romania

Nessun precedente per l’arbitro tedesco con la nazionale rumena mentre aveva diretto una sola partita degli slovacchi, che nella circostanza persero.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Zwayer IV uomo e Dankert al Var, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Burca, Bancu, Puscas e Duda.

Slovacchia-Romania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 34′ Ianis Hagi, figlio del celebre Georghie che assiste al match dalla tribuna, subisce fallo a pochi centimetri dall’ingresso in area, dall’out di sinistra, e reclama un calcio di rigore. L’arbitro giudica l’intervento di Hancko sul rumeno fuori area e dà punizione ammonendo il giocatore, c’è il penalty check e il Var indica che è penalty. Siebert torna sui suoi passi, cancella l’ammonizione e concede il tiro dagli 11 metri che Marin realizza. Prima del riposo giallo a Burcă per un intervento scomposto su Pekarik e subito dopo per Bancu, che, diffidato, ha commesso gioco pericoloso su Ivan Schranz. Nella ripresa nessun episodio da segnalare se non due ammonizioni nel finale. All’88’ giallo a Pușcaș, per un intervento pericoloso in gamba tesa su Milan Skriniar, che resta a terra dolorante ad un fianco, ammonito al 91′ anche Duda e Slovacchia-Romania finisce 1-1.