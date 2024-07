Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Portogallo-Francia e Spagna-Germania

Tutto ciò che c'è da sapere sui quarti di finale dell'Europeo: Cristiano Ronaldo sfida Kylian Mbappé, mentre Morata affronterà i padroni di casa

Si entra nella fase cruciale di questi Europei. Si giocano i quarti di finale di Euro 2024, con Portogallo-Francia e Spagna-Germania che rappresentano senza dubbio le partite più affascinanti di questo turno, complice la differenza di blasone e valori tecnici con la parte bassa del tabellone.

Dove vedere tutte le gare di Euro2024

Tutte le gare dell’Europeo vengono trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con la possibilità di assistere agli incontri in HD e in 4KHDR. Ampio pre partita, prima di lasciare spazio al campo e alle voci dei protagonisti al termine dei 90 minuti. 30 delle 51 sfide in programma sono state acquisite in co-esclusiva dalla Rai, che la renderà visibili in diretta tv in chiaro su Rai Uno e Rai Due. Servizio streaming attivo, per gli abbonati al pacchetto “sport”, su Sky Go e Now, mentre l’accesso al portale di RaiPlay non prevede costi aggiuntivi, ma un banale login. Le rispettive applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet. A partire dai quarti di finale, le partite saranno live sia su Sky sia sulla Rai.

Euro2024, le gare di oggi, 5 luglio 2024

Alta tensione all’alba di questi quarti di finale. Si sfidano i giocatori più forti d’Europa. La Spagna di De La Fuente, trascinata da capitan Morata e dalla freschezza del tandem Yamal-Nico Williams, si prepara ad affrontare la Germania di Nagelsmann, padrona di casa e intenzionata ad arrivare fino in fondo. L’obiettivo è regalare un finale di carriera da sogno anche a Toni Kroos, che ha recentemente salutato il Real Madrid ed è prossimo ad appendere gli scarpini al chiodo. Calcio d’inizio previsto per le ore 18 alla Stuttgart Arena di Stoccarda.

Alle ore 21, invece, toccherà a Portogallo e Francia, con l’attesissimo confronto tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. I due fuoriclasse, nonché punti di riferimento delle rispettive nazionali, hanno finora deluso le aspettative, come testimonia il rigore fallito da CR7 contro la Slovenia nei tempi regolamentari. La squadra di Didier Deschamps resta la favorita per la vittoria finale, ma ha bisogno di ritrovare i suoi giocatori migliori, dopo aver superato il Belgio con un pizzico di fortuna. Pubblico delle grandi occasioni al Volksparkstadion di Amburgo, teatro di questa magnifica sfida.

Spagna-Germania ore 18 Rai Due/ RaiPlay/ Sky/ Sky Go/ Now Portogallo-Francia ore 21 Rai Due/ RaiPlay/ Sky/ Sky Go/ Now

Le probabili formazioni di Spagna-Germania

Dopo aver liquidato la pratica Georgia, la Spagna si presenta a questo appuntamento con il vento in poppa, complice il percorso netto messo a referto finora. Dalla vittoria del girone B, che ha visto protagonista anche l’Italia di Luciano Spalletti, al roboante successo contro la nazionale di Kvaratskhelia negli ottavi di finale. Dall’altra parte, invece, una Germania che ha conquistato a fatica il primato nel gruppo A, nel corso della fase a gironi, ma ha convinto contro la Danimarca di Hjulmand, vincendo grazie alle giocate dei singoli e mettendo in mostra una straordinaria solidità difensiva. Riflettori puntati su Toni Kroos, che vuole chiudere al meglio la sua carriera.

Ecco le probabili formazioni di Spagna-Germania:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams. CT: De La Fuente.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz. CT: Nagelsmann.

Le probabili formazioni di Portogallo-Francia

Portogallo-Francia è inevitabilmente Ronaldo contro Mbappé. Due campioni a confronto, chiamati a riscattare prestazioni non all’altezza delle loro incredibili qualità. CR7, capitano e simbolo della selezione lusitana, è ancora alla ricerca del suo primo gol su azione in questo Europeo, proprio come la nuova stella del Real Madrid. L’ex Psg, infatti, è finito solo sul tabellino di Francia-Polonia, ma realizzando il penalty del momentaneo 1-0. Oggi, avrà modo di sfidare uno come Joao Cancelo sulla sua corsia di competenza. Sponda portoghese, da capire quanto peseranno le fatiche del match con la Slovenia, finito ai supplementari e vinto ai calci di rigore.

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Francia:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dìas, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha, Palinha, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Leao, Cristiano Ronaldo. CT: Martinez.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann. CT: Deschamps.