Francia-Belgio 1-0: Kolo Muani regala i quarti a Deschamps (grazie a Vertonghen), male De Bruyne e Lukaku

Les Bleus volano ai quarti di finale dell'Europeo, eliminando i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco: Vertonghen chiude nel peggiore dei modi la sua carriera in Nazionale.

La Francia di Didier Deschamps stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2024, superando di misura il Belgio di Domenico Tedesco, grazie al destro sporco di Kolo Muani, subentrato a Marcus Thuram nella ripresa. La nazionale transalpina la vince nel finale, grazie ad un pizzico di fortuna e, soprattutto, alla deviazione decisiva di Vertonghen. Nel prossimo turno, Mbappé e compagni sfideranno la vincente di Portogallo-Slovenia.

Francia-Belgio 1-0: Kolo Muani da sogno, grazie a Vertonghen

Alla Dusseldorf Arena vince la tattica nei primi 45 minuti, con il Belgio molto ordinato in fase difensiva e poco pericoloso in zona offensiva. Pallino del gioco nelle mani della Francia di Deschamps, che fatica a trovare spazi invitanti per arrivare alla conclusione. Ci prova Marcus Thuram, schierato al fianco di Kylian Mbappé, imbeccato alla grande da Kounde. Il colpo di testa del centravanti dell’Inter, intorno alla mezzora, finisce ad un passo dall’incrocio dei pali alla sinistra di Casteels. Molto bene Faez, che difende diligentemente su Theo Hernandez e sullo stesso Mbappé.

Nella ripresa, la gara resta molto equilibrata, con la Francia padrona del campo e il Belgio piuttosto rinunciatario. Tchouaméni impegna Casteels in un paio di occasioni, mentre dall’altra parte è Lukaku a spaventare Maignan nell’unica vera palla gol della sua partita. De Bruyne cresce alla distanza, avvicinandosi ai pali di Maignan, ma senza particolare fortuna. Nel finale, è di Kolo Muani la zampata vincente, complice la deviazione con la coscia del povero Vertonghen, sfortunatissimo nell’ultima apparizione con la maglia dei Diavoli Rossi. Francia ai quarti, nonostante le mille difficoltà sotto il profilo offensivo.

Belgio offensivo solo nelle scelte, non nelle intenzioni

Domenico Tedesco getta subito nella mischia Lukaku, Openda, Carrasco, Doku e De Bruyne. Scelte super offensive sulla carta, ma l’atteggiamento dei Diavoli Rossi risulta tutt’altro che propositivo. Un simil “catenaccio”, accompagnato da sporadiche ripartenze, spesso arginate dalle coperture preventive della nazionale allenata da Deschamps. Soffre maledettamente il centrocampista del Manchester City, costretto ad un lavoro di contenimento davanti alla retroguardia belga, così come l’ex bomber dell’Inter, completamente isolato tra Upamecano e Saliba. Straordinario spirito di sacrificio di Doku, autore di una prestazione superlativa in fase di non possesso. Non basta, però, ai Diavoli Rossi, che devono arrendersi proprio nei minuti finali.

Top e Flop della Francia

Theo Hernandez voto 6,5: Sempre protagonista l’esterno mancino del Milan, che sale in cattedra per supportare le iniziative di Mbappé, senza dimenticare la fase difensiva. Fenomenale la chiusura in scivolata su Carrasco nella ripresa.

voto 6,5: Sempre protagonista l’esterno mancino del Milan, che sale in cattedra per supportare le iniziative di Mbappé, senza dimenticare la fase difensiva. Fenomenale la chiusura in scivolata su Carrasco nella ripresa. Kolo Muani voto 6,5: Entra e decide la partita, con un pizzico di fortuna. Per oggi, basta questo.

voto 6,5: Entra e decide la partita, con un pizzico di fortuna. Per oggi, basta questo. Rabiot voto 5,5: Continua a non incidere particolarmente il centrocampista della Juve, da cui ci si aspetta sempre qualcosa in più.

voto 5,5: Continua a non incidere particolarmente il centrocampista della Juve, da cui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Thuram voto 5: Una sola occasione da gol per lui, preferito a Kolo Muani dal primo minuto al fianco di Mbappé. Niente da fare per il “figlio d’arte”, che non dialoga a sufficienza con i compagni di reparto, complice il lavoro della difesa del Belgio.

Top e Flop del Belgio