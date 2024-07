PREPARTITA

Francia - Belgio è valevole per gli ottavi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 1 luglio alle ore 18:00 allo stadio Düsseldorf Arena di Düsseldorf.

Arbitro di Francia - Belgio sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Francia-Belgio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il 76° incontro tra Francia e Belgio. È l’avversario che la Francia ha sfidato più di tutti, avendolo affrontato quasi il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (seguono le 39 sfide contro sia Italia che Svizzera). Dall’altro lato, il Belgio ha affrontato più spesso solo l'Olanda (129 volte) rispetto ai francesi.

La Francia ha vinto le ultime quattro gare contro il Belgio in un grande torneo (Mondiale + EURO), segnando 13 gol e subendone solo tre. Il loro unico precedente ad un Europeo risale a 40 anni fa, nel 1984: la Francia vinse 5-0 nella fase a gironi, grazie alla tripletta di Michel Platini e ai gol di Alain Giresse e Luis Fernandez, nel cammino verso il suo primo trofeo vinto nella competizione.

La Francia ha segnato appena due gol nella fase a gironi di EURO 2024, mai così pochi in questa fase di un grande torneo dalla Coppa del Mondo 2010 (1). I due gol sono arrivati ​​con un autorete di Max Wöber dell'Austria e un rigore di Kylian Mbappé, con 47 tiri (escluso il rigore) senza segnare. Tuttavia, l’unico gol subito dalla Francia è stato dagli 11 metri, il che significa che nelle partite de Les Blues nel girone ci sono stati complessivamente 70 tiri (esclusi i rigori) senza successo.

Il Belgio è arrivato alla fase a eliminazione diretta per il terzo Campionato Europeo di fila, dopo aver raggiunto i quarti di finale sia a EURO 2016 che a EURO 2020. I Red Devils hanno vinto ciascuna delle loro ultime quattro partite degli ottavi di finale nei grandi tornei (Coppa del Mondo/EURO), dalla sconfitta contro il Brasile ai Mondiali 2002 (0-2).

La Francia ha pareggiato cinque delle ultime sei partite agli Europei (1V), dopo aver pareggiato solo quattro delle 25 precedenti nella competizione (14V, 7P). Negli ottavi di finale a EURO 2020, i francesi pareggiarono 3-3 contro la Svizzera, perdendo poi 5-4 ai rigori.

Solo la Serbia (3.8%) ha avuto una più bassa percentuale realizzativa nella fase a gironi di EURO 2024 rispetto sia a Belgio che Francia (entrambi 4.2% - 2 gol su 48 tiri). In particolare, il Belgio ha segnato solo tre gol in sei partite negli ultimi due grandi tornei (Coppa del Mondo 2022 e EURO 2024), segnando solo con il 3.6% dei tiri tentati (3/83) e sottoperformando di 6.15 rispetto al loro valore di Expected Goals (3 gol a fronte di 9.15 di xG).

Questa sarà la 15ª panchina agli Europei di Didier Deschamps, eguagliando così sia Lars Lagerbäck (comprese le partite da co-allenatore) che Fernando Santos, con solo Joachim Löw ad aver collezionato più panchine nel torneo (21). Inoltre, solo lo stesso Löw (12) conta più vittorie di Deschamps (7) nella competizione.

Durante la fase a gironi di EURO 2024, il Belgio è stata la squadra con la più alta percentuale (18%) di passaggi “line-breaking” (ossia che hanno attraversato la linea difensiva). In particolare, Kevin De Bruyne è stato il centrocampista ad aver effettuato con successo più passaggi del genere nella fase a gironi (11).

Kylian Mbappé ha segnato contro la Polonia il suo primo gol in assoluto agli Europei, arrivando a 13 reti tra Europei e Coppa del Mondo, meno solo di Michel Platini (14 in 19 partite) con la Francia in questi due tornei. Mbappé è inoltre a soli due gol dal diventare il terzo giocatore francese a segnare almeno 50 gol in tutte le competizioni, dopo Olivier Giroud (57) e Thierry Henry (51).

Nella fase a gironi di EURO 2024, N'Golo Kanté è stato il migliore nella Francia per occasioni create per i compagni (7), contrasti ingaggiati (7), pressioni esercitate (216), palle intercettate (3) e passaggi “line-breaking” effettuati sotto pressione avversaria (15). Inoltre, non ha mai perso una partita con la Francia (12V, 6N) nelle principali competizioni (Mondiali + EURO).

Dove vedere Francia-Belgio di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Francia-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 1 luglio.

Francia-Belgio verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Francia - Belgio sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024