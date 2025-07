Tour de France 2025, la tappa di domani: Lille Metropole - Lille Metropole. Si parte con una possibile volata

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 1.a tappa del Tour de France 2025: Lille Metropole - Lille Metropole

La prima tappa del Tour de France 2025 è la Lille Metropole-Lille Metropole, in programma sabato 5 luglio. La lunghezza è di 184,9 km, con un dislivello di 1.150 m. Comincia la 112esima edizione della corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che torna a disputarsi interamente in territorio francese dopo gli ultimi Grand Départs da Bilbao e poi Firenze. E si parte da Lilla, con un percorso che si dipana nella zona che circonda la cittadina nel nord del Paese prima di tornare di nuovo in città, sebbene partenza e traguardo non coincidano. Possibile un finale da velocisti, ma non mancheranno le insidie.

Percorso della prima tappa: Lille Metropole – Lille Metropole

Siamo nel territorio dell’Alta Francia, precisamente nel capoluogo di Lille (Lilla italianizzato), per diciotto volte località ospitante una tappa del del Tour sin dal 1906 (oltre ad essere stata già Grand Départ nel 1994). La tappa si dipana in un andamento circolare e orario, scendendo verso sud-ovest per poi risalire attraversando i comuni del dipartimento del Nord e quindi dirigersi verso sud-est puntando Lille.

Altimetria della prima tappa

Una tappa definita piatta, ma che presenta qualche difficoltà altimetrica seppur non eccessiva, a partire dalla Côte de Notre-Dame-de-Lorette superati all’incirca i primi 35 km in direzione sud-ovest. Si risale poi al nord per una cinquantina di chilometri, prima di incontrare la Côte de Cassel, poi ad est, in prossimità del confine col Belgio e in direzione dell’ultimo strappo di giornata, il Mont Noir. I chilometri finali, all’incirca una quarantina, sono piatti, perciò è molto possibile che sul traguardo del Boulevard Vauban potremmo assistere ad una volata di gruppo, considerando che le asperità difficilmente faranno selezione. Attenzione comunque all’insidia del vento laterale.

Cronoprogramma della prima tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della prima tappa è fissata per le 13:10. La partenza dal km 0, che darà il via ufficiale alla gara, è per le 13:40. La prima asperità, la Côte de Notre-Dame-de-Lorette, verrà raggiunta dai corridori per le 14:35 ad un’andatura media di 45 km/h. Sempre con questa andatura, alle 15:37 i corridori affronteranno il primo traguardo volante di questa edizione, quello di La Motte au Bois, per poi toccare la Côte de Cassel alle 16:01. Il raggiungimento del Mont Noir è previsto alle 16:46, mentre l’arrivo sarà tagliato indicativamente per le 17:36.

Salite della prima tappa

La Côte de Notre-Dame-de-Lorette è una salita di 1,1 km con una pendenza media del 7,8%, mentre la Côte de Cassel misura 2,3 km con medie del 3,7%. Infine l’ultima asperità di giornata, il Mont Noir di 1,3 km al 5,8%: tutte e tre le salite sono di quarta categoria.

Dove vedere la prima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.