Euro2024 Inghilterra, il gesto di Bellingham verso Calzona scatena la polemica: il giocatore del Real si difende

Sui social fa il giro il video di Jude Bellingham e del suo gesto dopo il gol del pareggio contro la Slovacchia: il giocatore del Real Madrid costretto a spiegare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un gol da cineteca, un gol in grado di tirare fuori dai guai l’Inghilterra ma non Jude Bellingham stesso. E’ stato un pomeriggio pazzesco quello della nazionale inglese che con un piede e mezzo fuori dagli Europei trova al minuto 95 la rete del pareggio contro la Slovacchia grazie al gol in rovesciata del giocatore del Real Madrid. E poi nei supplementari ci pensa Kane a chiudere la pratica.

Bellingham: prova opaca ma gol da sogno

E’ stato un ordinario pomeriggio di paura per l’Inghilterra che si è ritrovato con un piede e mezzo fuori dagli Europei in Germania. La nazionale di Southgate continua a non convincere ma trova comunque le risorse per avanzare ai quarti di finale dove sfiderà la Svizzera. La Slovacchia gioca una partita di cuore e di orgoglio ed è a un passo da una storica qualificazione quando al 95’ Bellingham riesce a coordinarsi con una splendida rovesciata e a trovare la rete del pareggio. Al supplementare sono gli inglesi ad avere più energie e arriva anche la rete della vittoria con Kane che spegne le residue speranze della Slovacchia.

Il gesto di Jude e la spiegazione

Sui social subito dopo il match però comincia a girare un video di Bellingham che lo riprende subito dopo il gol del pareggio. Il giocatore del Real Madrid sembra rivolgersi alla panchina della Slovacchia e di Francesco Calzona e con la mano fa un gesto non esattamente da lord inglese. Il centrocampista del Real Madrid finisce immediatamente sotto accusa ed è lui stesso a tornare sull’accaduto e a spiegare quanto avvenuto: “Si trattava di gesto fatto come scherzo verso dei cari amici che erano alla partita. Non ho altro che rispetto per la Slovacchia e per il modo in cui hanno giocato questa sera”.

I tifosi non perdonano Bellingham

Ma le parole della giovane stella di Real Madrid e Inghilterra sembrano non trovare “appiglio” nei commenti dei tifosi: “Un “inside joke” dovrebbe rimanere tra amici. Sapevi perfettamente quello che stavi facendo. Vergognati”, scrive Ama. E sono tanti i tifosi che la pensano allo stesso modo: “Sono molto offeso da questo gesto. Sei una disgrazia e non dimenticherò mai quello che hai fatto”, scrive un fan. E ai molti tifosi non è piaciuta neanche la scelta del giocatore inglese di farsi un selfie con il trofeo di migliore in campo, dopo una partita (l’ennesima in questo Europeo) in cui non ha brillato. Per il momento l’Inghilterra si tiene stretta la vittoria anche perché le polemiche sono già annunciate.