Euro2024, la Svizzera se la prende con Sommer, flop ai rigori: l'ironia del web

Il portiere dell'Inter preso d'assalto sui social dopo la poca incisività ai rigori: anche la RSI lo giudica estremamente insufficiente

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Inghilterra ha conquistato il pass per la semifinale degli Europei, eliminando la Svizzera di Yakin ai quarti di finale. La partita si è decisa ai calci di rigore, dove l’errore di Akanji si è rivelato decisivo. Tuttavia, le critiche più aspre sono state rivolte al portiere Sommer, noto per la sua abilità nel parare i rigori, ma che in questa occasione non è riuscito a fare la differenza.

Svizzera, quanti rimpianti! In semifinale va l’Inghilterra

Continua il sogno dell’Inghilterra che manda a casa una Svizzera piena di rimpianti. Dopo 120 minuti intensi ed equilibrati e caratterizzati dal botta e riposta tra Embolo e Saka, gli elvetici hanno dominato il gioco ai supplementari sfiorando la rete in numerose occasioni, ma senza successo. La sfida si è quindi decisa ai rigori, dove l’Inghilterra è stata impeccabile, con l’errore di Akanji che ha condannato la Svizzera.

Sommer da 3,5: “Non è stato il suo Europeo”

Gara equilibrata e dai ritmi intensi quella tra Inghilterra e Svizzera, con gli elvetici condannati ai rigori. Sommer, il portiere dell’Inter, è finito nel vortice delle polemiche: se da un lato si è reso protagonista con un volo eccezionale sulla conclusione di Rice, dall’altro ha deluso le aspettative durante i tiri dal dischetto contro gli inglesi.

La RSI, il canale radio-tv svizzero, ha assegnando voti bassi alle prestazioni degli elvetici. Sommer in particolare ha ricevuto un 3,5 in pagella, con il commento che lo descriveva come “inoperoso per 80 minuti, poi non reattivo sul preciso diagonale di Saka. Coperto, ma colpevole di non aver reagito. Ha compiuto un sussulto su Rice al 95′, ma ai rigori non è riuscito a fare miracoli. Non è stata la sua miglior performance agli Europei”.

Euro2024, Sommer: le critiche sui social

Gli appassionati non hanno risparmiato critiche sulla mancanza di incisività di Sommer sui calci di rigore. I commenti sono stati numerosi e spesso ironici nei confronti del portiere dell’Inter: “Vabbè, Sommer non è abituato ai rigori contro”, ha scritto un utente. Altri hanno evidenziato le lacune del portiere: “Purtroppo la Svizzera ha lui come portiere, sono state evidenziate le sue carenze”, oppure “È chiaro che non è abile sui rigori, dato che in Italia non ne parano nemmeno mezzo contro”.

Ci sono stati anche commenti più duri come: “Il ‘pararigori’ non ne ha presa nemmeno una. Cinque pere e ciao ciao Europeo”, e persino suggestioni sarcastiche come: “Se la Svizzera avesse giocato questa partita senza nessuno in porta, non se ne sarebbe nemmeno accorta”.