Briatore: "Ho sentito Allegri durante Svizzera-Italia, mi ha fatto una confidenza su Spalletti e la Nazionale"

Il manager, da poco rientrato in F1 all'Alpine, stronca la gestione del Ct e suggerisce la sua sostituzione con l'amico Max: "Sapete che mi ha detto sugli Azzurri?"

Flavio Briatore non ci avrebbe pensato su a lungo. Lui è tipo da decisioni drastiche, immediate. Fosse stato ai piani alti della Figc, anziché dell’Alpine, la scuderia che gli ha consentito di tornare nel mondo della Formula 1, avrebbe immediatamente cambiato tutto nella Nazionale dopo la clamorosa disfatta di Euro2024. Lui la figuraccia contro la Svizzera non l’ha ancora digerita. E per risollevare il disastrato calcio italiano avrebbe chiamato subito un amico.

Briatore: “Euro2024 il più grande disastro della storia azzurra”

Intervenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, il manager non ha usato mezzi termini: “L’eliminazione dell’Italia agli Europei è stata uno choc, per me il più grande disastro nella storia della Nazionale. C’è stata grande confusione in campo, sembrava che i giocatori fossero alla prima partita dopo tanti mesi. Giocavano a testa bassa, non capivano la posizione da prendere. Per quello che mi riguarda non ho capito nemmeno la scelta di far giocare Fagioli (che pure è juventino come Briatore, ndr). Forse c’è stata dell’arroganza da parte di Spalletti“, il giudizio al vetriolo di Briatore.

Spalletti e i calciatori nel mirino: il durissimo affondo di Briatore

L’analisi del noto è imprenditore è incalzante: “Spalletti non ha creato un gruppo, non c’è riuscito. A questi Europei avevamo una banda di impauriti, persino giocatori come Chiesa e Barella sembravano senza personalità. Chiellini non era Pelé, ma non mollava e incitava pure i compagni. Invece adesso sembrava che stessero giocando una partitella d’allenamento. Si può perdere, ma quello che non va bene è il modo in cui abbiamo perso. Ma solo a me è sembrato che quando l’arbitro ha fischiato la fine i nostri giocatori fossero contenti, sollevati? Se non ci fosse stato Donnarumma coi suoi miracoli, avremmo preso cinque gol da tutti”.

Il retroscena clamoroso: le parole di Allegri sull’Italia al tappeto

Del disastro azzurro in Germania Briatore ha parlato in tempo reale con Massimiliano Allegri: “Per me sarebbe il top come Ct, non avrebbe più la pressione addosso tutti i giorni e potrebbe sfruttare la sua grande esperienza. Sapete che mi ha detto Max quando la partita con la Svizzera non era ancora finita? Che dobbiamo giocare come gioca storicamente l’Italia, senza cercare di scimmiottare il gioco di altre Nazionali. Non siamo la Spagna. Cosa farei ora? Smantellerei tutto. Dopo gli Europei con Mancini sono successe solo tragedie. Metterei gente giovane, fuori dalla politica, e tutti dovrebbero pensare a motivare i giocatori per vincere. Mancini, una volta capito il livello che avevamo, ha preferito andarsene e non fare queste figure”.