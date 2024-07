Marino Bartoletti in fin di vita? Lo sfogo via social del giornalista

Una pagina di Facebook pubblica una foto dell'ex direttore di Raisport in ospedale con un annuncio terribile, cosa è successo e la reazione del web

Ha avuto tanti dolori e dispiaceri terribili nella sua vita Marino Bartoletti, celebre giornalista sportivo, ex direttore del Guerin Sportivo e di Raisport, nonché tra i massimi esperti del Festival di Sanremo, dalla morte precoce dell’adorata moglie alle cure per un tumore ma non sapeva di essere in fin di vita finchè non ha trovato su una pagina di Facebook chiamata “il mare del mio cuore” una sua foto in vestaglia in ospedale con le parole a lui attribuite: “L’amato volto della tv italiana confessa: mi manca poco da vivere”. Una fake news in piena regola che riprendeva modificandola una vecchia dichiarazione di Bartoletti. Ironica la sua replica sui social.

Bartoletti commenta la fake news

Scrive il giornalista: “Ho scoperto di essere (quasi) morto per la terza volta dall’inizio dell’anno. Ed obiettivamente è un casino, perché ho impegni almeno fino a ottobre: dopodiché dovrò fare anche le presentazioni del mio nuovo libro. Sinceramente sono indeciso fra una lettera cortese e accorata a “Il mare del mio cuore” per ottenere una proroga e un vaffa! Via al televoto”.

Le reazioni degli utenti sui social

In tanti hanno commentato il suo sfogo: “Qui da noi, nel ferrarese, se dicono che uno è morto ma non è vero,allunga la vita, ancora mille di questi giorni sig. Bartoletti” e poi: “Capisco l’ironia, che apprezzo, ma vanno denunciati devono finirla” e anche: “Mi dispiace dottor Marino Bartoletti, le abbiamo voluto bene! Naturalmente scherzo… Lunga vita a lei e al suo giornalismo che adoro!” e anche: ” L’ho vista cenare un mesetto fa in un locale della mia città (Terni) e devo dire che è in splendida forma. Quindi credo dovrà prendere impegni ancora per svariate decine di anni”

C’è chi scrive: “L’ironia che lei mette nei post mi porta a sorridere anche su argomenti del genere. Poi però rifletto profondamente come sempre. A che punto siamo arrivati? Cosa non si fa per avere visibilità? Questo è il lato oscuro dei social.” e ancora: “le fake news di ora sono come la pubblicità della Telecom degli anni novanta con la durata della chiamata ….. Le allungano la vita. Di Giornalisti come lei purtroppo c’è ne sono sempre meno.” e infine: “Carissimo dott devo dirle che la prima volta ci sono cascata e mi è spuntata la lacrimuccia ! Poi vedendola in perfetta forma mi sono sollevata , sono vecchietta e di conseguenza un po’ tardona”.

Bartoletti e la lotta al tumore

Una reazione fin troppo composta da parte di chi la morte l’ha davvero vista in faccia. Bartoletti ha dovuto combattere contro un tumore ma ha saputo vincere la sua battaglia. L’anno scorso ha parlato dalla sua malattia per la prima volta dopo il ricovero al Sant’Orsola di Bologna e le cure del marzo scorso. In una recente intervista al Corriere il 74enne celebre ideatore di Quelli che il calcio ha ricordato i momenti terribili della scoperta del tumore: “Ho la convinzione che dovremo volerci più bene cercando di fare più prevenzione. Sono stato molto fortunato, perché tutto è stato preso in tempo, ma devo la mia vita a persone che sapevano terribilmente il fatto loro”. “Scrivo tanto del paradiso – ha continuato nell’intervista – che comincio a pensarci seriamente. Mi piace immaginare che ci sia un aldilà in cui si può star bene e trovare le persone che abbiamo amato. Le statistiche Istat mi concedono ancora 8 anni e mezzo di vita e spero che siano anni sereni e fertili come adesso: dopo la Partita degli dei devo cominciare a pensare al Festival degli dei”.

La scomparsa della moglie

Un lutto gravissimo invece lo aveva colpito nel 2016 quando l’adorata moglie Carla Brunelli morì all’età di 65 anni, dopo essere rimasta soffocata a causa della chiusura accidentale di una porta elettrica scorrevole.