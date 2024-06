Euro2024, Buongiorno si candida per Svizzera-Italia: le parole su Calafiori squalificato, tabellone e mercato

In ballottaggio con Mancini per sostituire Calafiori, Buongiorno parla di cosa è cambiato nel gruppo dopo il gol di Zaccagni con la Croazia: "Questa Italia non molla mai".

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

In ballottaggio con Mancini per sostituire lo squalificato Calafiori, Alessandro Buongiorno si candida a giocare l’ottavo di finale contro la Svizzera toccando poi vari argomenti, tra cui anche il mercato.

Verso Svizzera-Italia: Buongiorno pronto a sostituire Calafiori

A due giorni dal match di Berlino contro gli elvetici, Mancini sembra avere qualche chance in più di partire dal primo minuto rispetto a Buongiorno. Ma nella conferenza stampa odierna a Casa Azzurri il capitano del Torino si dice pronto a scendere in campo. “In ogni allenamento si dà il massimo per mettere in difficoltà il mister. Dovesse toccare a me, ci sono: provo sempre a migliorarmi e a fissare degli obiettivi per colmare le mie lacune. Credo di aver dimostrato che la fase difensiva è il mio punto di forza e con Spalletti stiamo lavorando molto anche sulla fase di possesso”. Su Calafiori, assente per squalifica: “È ottimo giocatore, mi aveva impressionato già col Bologna”.

Italia più consapevole grazie al gol all’ultimo istante di Zaccagni

La perla di Zaccagni all’ultimo respiro dei minuti di recupera della sfida con la Croazia ha aumentato l’autostima del gruppo. Lo ha detto ieri El Shaarawy, lo ha confermato oggi Buongiorno. “Questa squadra non molla, riesce a trovare il gol anche all’ultimo minuto in una gara difficilissima”. Ora la Svizzera in un match da dentro o fuori. “Non sarà semplice, ma garantiremo il massimo dell’impegno e della professionalità per andare avanti contro una nazionale molto tosta, che gioca bene e sa attaccare la profondità”.

Buongiorno sul tabellone favorevole agli azzurri e il mercato

Pur riconoscendo che “la nostra parte del tabellone è quella più facile”, Buongiorno sottolinea che “ogni partita non sarà facile. Non vogliamo fermarci, sappiamo quanto sia importante per noi e per l’Italia in generale. Speriamo di farcela”. Non è un mistero, ormai, che sul capitano del Toro sia feroce il pressing del Napoli, pronto a tutti per esaudire le richieste di Antonio Conte. Il difensore non parla del possibile trasferimento in azzurro, ma del nuovo allenatore granata Vanoli. “Mi ha mandato un messaggio invitandomi a pensare solo all’Europeo. Ho guardato qualche partita del Venezia, mi sembra un ottimo allenatore e avrò modo di conoscerlo”.