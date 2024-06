Svizzera-Italia, Di Gennaro in telecronaca scuote il web: mai sentito commento simile

Sulla Rai il commento della disfatta della Nazionale di Spalletti contro la Svizzera è senza sconti: che bordate, la reazione dei tifosi sui social

Questione di ruoli. Il telecronista, si sa, deve sempre essere un po’ “di parte” quando c’è l’Italia o quando una squadra italiana gioca nelle coppe, non deve essere disfattista ed è chiamato a dare fiducia agli ascoltatori ma quando non si può non si può. Si ricorderà Pizzul ai Mondiali ’94 in Usa nella gara degli ottavi con la Nigeria: prima del gol del pari allo scadere di Baggio la prima voce della Rai aveva un tono funebre, commentava con sconforto quella che sembrava essere una totale disfatta degli azzurri con la Nigeria, che si burlava della Nazionale di Sacchi anche facendo il torello. Poi la magia al 90’ e il successo ai supplementari sempre firmato Baggio ed anche Pizzul ritrovò l’entusiasmo. Quello che non è però successo alla coppia Di Gennaro-Rimedio ieri a Berlino.

Lo sfogo di Di Gennaro in telecronaca

Non si era mai sentito un commento così duro su una prova della Nazionale ma era impossibile fare il contrario per la disastrosa gara con la Svizzera. Persino un opinionista solitamente pacato ed equilibrato come Antonio Di Gennaro si è lasciato andare a giudizi di fuoco. Ecco alcuni estratti del suo commento come seconda voce su Rai1: “Inammissibile, è inamissibile, non si salva nessuno, non è possibile, non riusciamo mai a ripartire” e poi: “si pensava fossimo usciti dal momento difficile ma questa squadra è mancata in tutto”.

Sconfortati i commenti ai vani tentativi azzurri: “guarda, alla lunga 3 contro 1 la prendono sempre loro, Chiesa non riesce mai a saltare l’uomo, è davvero una situazione difficile” e poi: “Anche da come battono l’angolo ti accorgi di come non ci siano attenzione e concentrazione” e infine: “Si è visto di tutto, c’è stata una lentezza nelle marcature, inammissibile”.

Rimedio urla: “La Svizzera non è né la Spagna né l’Argentina”

Anche la prima voce Alberto Rimedio non ha fatto sconti agli azzurri: “Non abbiamo mai visto la scintilla negli occhi degli azzurri, non c’è mai stata una contromossa, una contromisura su Xakha” e anche: “Una partita non giocata dagli azzurri, è mancato l’atteggiamento: la Svizzera è un’ottima squadra ma non è la Spagna, non è l’Argentina, questo atteggiamento non può essere tollerato da Spalletti”, oppure: “Non so se la squadra possa essere stata sballottata dai tanti cambiamenti, è dolorosa questa sconfitta perché i campioni d’Europa escono dopo una partita bruttissima, ora serve un reset totale perché ci sono le qualificazioni ai Mondiali e dopo aver fallito gli ultimi due appuntamenti rischiamo il tris. E’ stata un’Italia improponibile, non ci aspettavamo una partita così brutta, non ci aspettavamo che l’Italia fosse così indietro”.

I tifosi azzurri scatenati sui social

Parole dure che non sono passate inosservate sui social, dove fioccano i commenti: “Fra un po’ Di Gennaro e Rimedio imprecano. Mai sentita sulla Rai una cronaca così schietta e sconfortata” e poi: “io non ci capisco nulla ma manderei il telecronista ad allenare, ha la verve giusta” e anche: “I cronisti della Rai a breve partono con gli insulti” e anche: “i telecronisti giustamente si aspettano dei cambi, invece no, dorme anche l’allenatore”

C’è chi scrive: “L’incredulità dei telecronisti mi fa quasi tenerezza” e poi: “si sentono solo i tifosi svizzeri i nostri no” i nostri sono morti schiattati andati via dallo stadio sono già in direzione di casa…” e ancora: “Secondo me Di Gennaro fra un po’ abbandona la telecronaca” e infine: “In tutto questo, Rimedio e Di Gennaro su Rai1 sembrano le classiche campane a morto che scandiaco il funerale annunciato alla Nazionale”.

