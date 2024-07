Taylor aggredito negli spogliatoi, è uscito dallo stadio scortato e caricato su furgone

L'arbitro di Spagna-Germania nell'occhio del ciclone per il rigore solare non concesso ai tedeschi, la stampa lo massacra: carriera finita?

Potrà far finta ancora di niente l’Uefa con Anthony Taylor? L’arbitro inglese, che aveva già un curriculum ricco di “incidenti di percorso” è stato il peggiore in campo nella gara dei quarti di Euro2024 tra Germania e Spagna. Il fischietto inglese ha letteralmente perso la testa: 15 gialli, un espulso, Kroos graziato e un rigore netto non assegnato ai tedeschi. Emergono i retroscena sul burrascoso dopo-partita.

Petizione online per cacciare Taylor

Stava già arbitrando male Taylor quando nei supplementari “corona” la sua prova-no con un errore marchiano. Conclusione di Musiala dal limite dell’area di rigore della Spagna, Cucurella tocca il pallone con la mano sinistra, cercando di ritrarre il braccio – vistosamente allargato – verso il corpo, ma l’arbitro Taylor non ravvisa alcun intervento irregolare. Silent check della sala Var, che non richiama il direttore di gara della federazione inglese all’on field review, facendo riprendere il gioco. Niente rigore tra le proteste di tutto lo stadio.

I tifosi di casa non sono rimasti con le mani in mano ed hanno fatto partire una serie di petizioni sulla piattaforma Change.org per richiedere che Taylor venga estromesso dal sistema arbitrale UEFA. Deluso anche Rosetti. Oltre al singolo errore, da condividere con la sala Var, non è piaciuta la gestione della partita. Quanto meno ci sarà un lungo stop per lui a livello internazionale.

Il vice ct tedesco fa irruzione nello spogliatoi

La Bild, giornale tedesco, racconta anche che l’arbitro ha dovuto fare i conti anche Sandro Wagner, vice del ct Nagelsmann. L’ex giocatore del Bayern Monaco avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro subito dopo la partita: sono volate parole grosse, insulti e urla. Alcuni testimoni hanno confermato che la discussione c’è stata, ed è stata molto colorita con torni sopra le righe.

Taylor scortato e caricato su un furgone

Sempre secondo la Bild Anthony Taylor sarebbe stato scortato fino a fuori lo stadio per poi essere caricato su furgone senza fornire alcuna dichiarazione in merito al tanto discusso rigore non assegnato, ben 80 minuti dopo il fischio finale. Nessun tipo di spiegazione solo silenzio e una fuga vera e propria per evitare lo scontro con i tifosi.

Lo sfogo del radiocronista Rai

Ieri sera, su Rai Radio Uno, non è certo sfuggito l’errore dell’arbitro. “La solita sciagura Taylor, – ha tuonato Giuseppe Bisantis in sede di commento, al fianco di Fulvio Collovati – è un arbitro scarsissimo che non sappiamo quali santi abbia in paradiso. Ho visto Roma-Siviglia, Francia-Olanda, è un mistero questo arbitro, ma come si spiega? Fermate Taylor, fate qualcosa, questo è veramente un arbitro scarsissimo. Non gli farei dirigere neanche le partitelle delle scuole elementari, un arbitro così scarso non l’ho mai visto. Questo rovina le partite. A parte Byron Moreno che non era nemmeno un arbitro, ricordo i Mondiali del 1962 con l’inglese Aston in Cile-Italia, hanno inventato il calcio ma devono lavorare sull’arbitraggio. Ha diretto malissimo, – ha aggiunto il radiocronista – non l’ha tenuta in pugno. Se anche dovesse esserci un fuorigioco, mantengo comunque il mio giudizio su Taylor. Irrati, fai un gesto plateale, vattene dal Var, abbandona Taylor. Non sono paranoico, qua ci si gioca milioni e milioni di euro…”.

I precedenti nefasti di Taylor

Non è nuovo ad essere contestato Taylor. Tra i precedenti più clamorosi la sua direzione di gara nella finale di Europa League di due stagioni fa tra Roma e Siviglia a Budapest quanto Mourinho inveì fortemente contro Taylor e l’intera direzione arbitrale. A tener banco fu in particolar modo un calcio di rigore non assegnato alla Roma dopo un fallo di mano di Fernando in seguito al cross di Matic. Parole pesanti (“you’re a fucking disgrace”) volarono nel parcheggio della Puskas Arena da parte dello Special One.

Il fischietto di Manchester fu oggetto di numerose critiche anche da parte del Chelsea e del Liverpool. Il tutto risale alla prima giornata di Premier League nella stagione 2023/24, dove entrambe le tifoserie si opposero alla scelta della designazione arbitrale, con i supporters dei Blues che firmarono una petizione pur di non fargli arbitrare una loro gara. Nel post-partita invece a lamentarsi fu il tecnico dei Reds Klopp. Anche lontano da casa Taylor è stato contestato. Fu infatti preso d’assalto dai tifosi del Galatasaray per le sue discutibili scelte arbitrali durante la sfida tra i turchi e il Molde, nella sfida valida l’andata dei playoff di Champions League, terminata poi con il risultato finale di 2-3 a favore della squadra di Mauro Icardi e compagni.

A far infuriare i tifosi del Galatasaray furono ben due episodi. Il primo riguardò l’annullamento del gol segnato da Akgun in seguito a un presunto fallo in attacco, mentre il secondo fu un calcio di rigore non assegnato ai turchi dopo un fallo di mano del difensore del Molde Haugen.