Francia-Italia e Sinner-Draper si giocano in contemporanea: gli italiani scelgono la loro “nazionale”

L’Italia di Spalletti torna in campo per la Nations League contro la Francia di Mbappè, Sinner dà l’assalto alla finale degli US Open: si gioca in contemporanea, cosa sceglieranno gli italiani?

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un doppio appuntamento ma in contemporanea, c’è chi si “armerà” con doppio schermo per riuscire a vedere sia Francia-Italia di Nations League che la semifinale tra Sinner e Draper, e chi invece sarà costretto a fare una scelta. Il venerdì sera italiano sarà a tutto sport ma in questo momento la preferenza del pubblico tricolore sembra essere tutta per il tennis e per il numero 1 al mondo.

Francia-Italia: Spalletti prova a cancellare gli Europei

Calcio e polemiche vanno sempre a braccetto e quando c’è di mezzo la nazionale il livello della tensione sale ancora di più. L’Italia è reduce dalla bruttissima esperienza agli Europei in Germania con eliminazione negli ottavi di finale e soprattutto al termine di prestazioni da dimenticare. L’avventura di Luciano Spalletti non è cominciata nel migliore dei modi con l’ex allenatore del Napoli che ora deve fare di tutto per invertire la tendenza e provare a riavvicinare gli appassionati italiani alla nazionale. Certo non sarà impresa semplice, la nazionale a forti tinte nerazzurre non convince tanti tifosi, soprattutto quelli della Juventus che sembrano apprezzare davvero poco il nuovo corso.

Sinner-Draper: cresce l’attesa

E’ stato un anno eccezionale per Jannik Sinner ma il 2024 potrebbe diventare ancora più importante per il tennista altoatesino. Stasera alle 21 c’è la semifinale contro il britannico Jack Draper, anche lui reduce da un anno che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale e che finalmente ha fatto esplodere le sue potenzialità. Il britannico è arrivato in semifinale senza mai perdere un set e rappresenta un ostacolo complicato per l’azzurro. Sarà una semifinale sicuramente molto tesa con i due che sono grandi amici fuori dal campo ma in palio c’è qualcosa di importante e sul campo l’amicizia finirà sicuramente da parte almeno fino alla stretta di mano finale.

Sinner o l’Italia di Spalletti: chi scelgono gli italiani?

La semifinale di Sinner o il match dell’Italia di Spalletti: qualche tempo fa la risposta sarebbe stata evidente. Il popolo tricolore appassionato di calcio non si sarebbe mai lasciato sfuggire la possibilità di vedere, tifare e magari criticare la nazionale azzurra. Ora le cose sembrano un po’ cambiate, anche se non veste la maglia con i colori azzurri nel corso degli ultimi mesi, Sinner è diventato un riferimento per i tifosi italiani. Le sue partite attirano grande pubblico e la semifinale agli US Open è un’opportunità ghiotta: non solo si gioca in un orario perfetto per il nostro paese (a differenze delle due partite precedenti giocate nel cuore della notte) ma il match viene trasmesso praticamente in chiaro (su Supertennis è richiesta solo la registrazione) oltre che sui canali Sky. Insomma i social sembrano aver già fatto la propria scelta: stasera si tifa per la nazionale Jannik Sinner.