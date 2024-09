Nations League, Francia-Italia: orario, formazioni, dove vederla in tv

Gli Azzurri tornano in campo dopo la delusione di Euro2024: subito sfida impegnativa per gli uomini di Spalletti a Parigi. Le possibili scelte dei due ct.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Italia, dopo la delusione di Euro 2024, riparte dalla Nations League. Il primo banco di prova per la formazione di Luciano Spalletti sarà contro la Francia di Didier Deschamps al Parco dei Principi. Gli Azzurri sono chiamati a dimostrare di aver lasciato alle spalle l’amara eliminazione agli ottavi nel torneo continentale e di aver intrapreso un nuovo cammino che li conduca ai Mondiali del 2026, un traguardo cruciale per l’Italia dopo l’assenza nelle ultime due edizioni.

Nations League, Francia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Francia e Italia, valida per la prima giornata di Nations League, è in programma oggi, venerdì 6 settembre al Parco dei Principi, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. La sfida sarà visibile in maniera gratuita in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay.

Le probabili formazioni

Luciano Spalletti sembra orientato a scendere in campo con il 3-5-2. In porta, ci sarà senza dubbio Donnarumma. In difesa, Calafiori è l’unica certezza, mentre gli altri due posti sono contesi tra Gatti e Di Lorenzo da un lato, e Bastoni e Buongiorno dall’altro. A centrocampo, Tonali dovrebbe partire titolare, affiancato da Frattesi e da uno tra Fagioli e Ricci. Sulle fasce, spazio a Cambiaso e Dimarco. In attacco, soltanto Retegui è sicuro del posto, mentre Zaccagni e Raspadori si contendono l’ultima maglia da titolare.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Zaccagni, Retegui. All. Spalletti.

Deschamps potrà contare non solo sul talento indiscusso di Mbappé, ma anche su un Marcus Thuram in splendida forma, reduce dalla doppietta contro l’Atalanta. Il tecnico francese dovrebbe schierare un 4-3-3. Tra i pali, Maignan, con Koundé e Theo Hernandez sulle fasce difensive e la coppia centrale formata da Saliba e Upamecano. A centrocampo, Kanté, Guendouzi e Griezmann dovrebbero comporre il trio, mentre in attacco l’asse offensivo sarà affidato a Thuram, Mbappé e Dembélé.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Guendouzi, Griezmann; Mbappé, Thuram. Dembelé. All. Deschamps.

Francia-Italia, l’arbitro e i precedenti

A dirigere il match tra Francia e Italia sarà l’arbitro Sandro Scharer, coadiuvato dagli assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Il quarto uomo sarà Lionel Tschudi. Al VAR ci sarà Fedayi San, mentre Johannes von Mandach è stato scelto come AVAR. Quello di oggi sarà il quarantesimo incontro nella storia tra Francia e Italia. Nei precedenti, sono 19 le vittorie degli Azzurri a fronte delle 12 conquistate dei galletti. Otto gare, invece, sono terminate in parità.