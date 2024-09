Francia-Italia, torna incubo Svizzera per gli azzurri: c'è Scharer, l'arbitro che segna ammoniti sulla mano

Il fischietto elvetico dirigerà venerdì la gara di Nations League, era candidato per dirigere la finale di Euro2024, con lui la nazionale imbattuta

Sliding doors per gli azzurri, torna un po’ l’incubo Svizzera per la nazionale italiana alla prima uscita dopo il flop a Euro2024 ad opera dei rossocrociati. Ad arbitrare Francia-Italia in Nations League venerdì, infatti, sarà un fischietto elvetico, Sandro Scharer.

La designazione completa di Francia-Italia

L’arbitro sarà lo svizzero Sandro Scharer, i due assistenti saranno gli svizzeri Stéphane De Almeida e Jonas Erni, mentre il quarto ufficiale sarà Lionel Tschudi. Al VAR ci sarà Fedayi San, coadiuvato da Johannes von Mandach all’Avar. Calcio d’inizio in programma venerdì 6 settembre alle 20:45.

Scharer poteva arbitrare finale Euro2024

Agli Europei il fischietto svizzero era molto quotato ed era tra i candidati anche per la finale, che poi fu affidata al francese Letexiere. Scharer fu impiegato in due circostanze, entrambe nella fase a gironi: nell’1-1 tra Slovenia e Danimarca e nel successo per 2-0 della Georgia di Kvaratskhelia sul Portogallo di Cristiano Ronaldo all’ultima giornata.

Il brutto ricordo per l’Atalanta

Internazionale dal 2015, Scharer ha diretto anche Real Madrid-Atalanta dello scorso 14 agosto, valido per la finale della Supercoppa Europea portata a casa dai ‘Blancos’ col punteggio di 2-0. In carriera Scharer ha arbitrato anche in un’altra finale, quella valida per la Coppa di Svizzera e disputata il 30 agosto 2020: a trionfare fu lo Young Boys ai danni del Basilea.

La carriera di Scharer

Classe 1988 Sandro Schärer ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In Champions League, ha diretto la partita della fase a gironi tra Inter e la Real Sociedad, conclusa a reti inviolate.

I precedenti con l’Italia

Lo svizzero ha già diretto l’Italia in tre precedenti occasioni. La prima il 28 maggio 2018, coincidente con l’esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e con la vittoria sull’Arabia Saudita per 2-1; il 15 novembre 2019 diresse l’Italia nel netto 0-3 inferto alla Bosnia nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020. L’ultimo precedente è datato 7 giugno 2022, giorno del successo per 2-1 sull’Ungheria nel girone di Nations League.

L’abitudine di segnare gli ammoniti sulle mani

In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile.